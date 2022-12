Airlangga Ungkap Kunci Keberhasilan Pengendalian Pandemi

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan program vaksinasi menjadi kunci keberhasilan dalam pengendalian pandemi Covid-19 di Indonesia.

“Pada akhirnya, pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 terbukti menjadi kunci keberhasilan dalam pengendalian pandemi di Indonesia. Hal tersebut diakui juga oleh dunia internasional,” kata Airlangga dalam peluncuran buku PC-PEN, di Jakarta, Rabu (21/12/2022).

Melalui Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), dia menjelaskan selama pandemi Indonesia mengambil langkah kebijakan “gas dan rem” yang mengintegrasikan antara penanganan kesehatan dengan pemulihan ekonomi.

Selain itu, “Diplomasi Vaksin” merupakan langkah strategis Indonesia untuk mendapatkan vaksin Covid-19 bagi seluruh masyarakat, yang mana sesuai dengan slogan No Country Should be Left Behind.

Sumber: ANTARA