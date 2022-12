Elon Musk Yakin Twitter di Jalur Benar untuk Capai Titik Impas

San Francisco, Beritasatu.com - Elon Musk meyakini, Twitter Inc sekarang sudah berada di jalur yang benar untuk "mencapai titik impas" tahun depan, karena miliarder itu menerapkan langkah-langkah pemotongan biaya yang mendalam di platform media sosial tersebut.

“Twitter sebelumnya ke arah situasi arus kas negatif US$ 3 miliar per tahun sebelum pemotongan biaya”, kata Elon Musk pada hari Rabu (21/12/2022) saat berbicara dalam obrolan audio Twitter Spaces.

Sejak mengambil alih Twitter pada 27 Oktober, Elon Musk Twitter telah memberhentikan 50 persen karyawan perusahaan dan menuntut staf yang tersisa berkomitmen untuk jam kerja yang panjang yang mendorong lebih banyak karyawan yang keluar. Langkah kontroversial tersebut telah mengguncang para pengiklan, yang menyumbang 90 persen dari pendapatan Twitter.

BACA JUGA

10 Juta Suara Minta Mundur dari Bos Twitter, Elon Musk Masih Cari Penggantinya

Elon Musk mengatakan, Twitter sebelumnya berada di jalur yang tepat untuk membelanjakan US$ 5 miliar tahun depan. Dengan utang US$ 12,5 miliar karena akuisisi, Twitter menghadapi arus kas keluar bersih sebesar US$ 6,5 miliar dengan pendapatan sekitar US$ 3 miliar tahun depan. Itu sama dengan arus kas negatif sebesar US$ 3 miliar, kata Musk.

Selama sesi Spaces, Elon Musk mengatakan "prioritas nomor satu" adalah untuk meningkatkan pendapatan dari pelanggan sehingga menjadi bagian yang berarti dari bisnis Twitter, pada saat perusahaan memotong anggaran iklan mereka dalam ekonomi yang lemah.

Twitter saat ini memiliki lebih dari 2.000 karyawan, tambah Elon Musk.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: CNA/Reuters