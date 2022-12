Mutasi Jajaran Polri, Kabid Humas Polda Metro Jaya Diganti

Jakarta, Beritasatu.com - Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Trunoyudo Wisnu Andiko resmi menjabat sebagai Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Metro Jaya menggantikan Kombes Pol Endra Zulpan.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (24/12/2022), membenarkan soal mutasi jabatan sejumlah perwira menengah dan perwira tinggi Polri.

"Mutasi hal yang biasa dalam organisasi sebagai tour of area and tour of duty dan penyegaran serta promosi," kata Dedi.

Mutasi jabatan tersebut tertuang dalam Surat Telegram bernomor ST / 2775 / XII / KEP / 2022 yang ditandatangani oleh Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia, Irjen Wahyu Widaya atas nama Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Kombes Pol Endra Zulpan yang sebelumnya menjabat sebagai Kabid Humas Polda Metro Jaya dimutasi ke pejabat di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian RI

Sedangkan jabatan Kabid Humas Polda Metro Jaya akan diisi oleh Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko yang sebelumnya menjabat seorang kepala bagian di Divisi Humas Polri.

Trunoyudo adalah lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1995 yang berpengalaman dalam bidang reserse.

Sebelum ditunjuk sebagai Kabid Humas Polda Metro Jaya, Trunoyudo sudah dua kali menduduki jabatan kabid humas, yakni Kabid Humas Polda Jawa Barat pada 2018-2020 dan Kabid Humas Polda Jawa Timur 2020-2021.

Dia kemudian menjabat sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Penmas Divhumas Polri pada 2021 dan kemudian menjabat sebagai Kepala Bagian di Diviss Humas Polri 2021.

Kepolisian Republik Indonesia kembali melakukan mutasi dan rotasi jabatan perwira tinggi dan perwira menengah yang tertuang dalam empat surat telegram (ST) tertanggal 23 Desember 2022.

Adapun rinciannya yaitu ST/2774/XII/KEP./2022 sebanyak 21 personel, ST/2775/XII/KEP./2022 sebanyak 162 personel, ST/2776/XII/KEP./2022 sebanyak 374 personel dan ST/2777/XII/KEP./2022 sebanyak 147 personel dengan total 704 personel mengalami mutasi dan rotasi jabatan.

Sumber: ANTARA