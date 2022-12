Top 5 News: Sosok Low Tuck Kwong hingga Kebakaran Mampang

Jakarta, Beritasatu.com - Kabar tentang Low Tuck Kwong yang disebut menggeser posisi duo Hartono sebagai orang terkaya di Indonesia menjadi berita terpopuler atau top news di Beritasatu.com, Senin (26/12/2022).

Selain itu berita tentang klarifikasi pelecehan seksual, Hasnaeni minta maaf ke Ketua KPU, sidang Ferdy Sambo hadirkan Tomo Magnis, Rezky Aditya, serta kebakaran Mampang juga termasuk lima berita yang paling banyak diminati.

Berikut 5 top news di Beritasatu.com pada Senin (26/12/2022):

1. Siapa Low Tuck Kwong, Orang Terkaya yang Geser Duo Hartono?

Kekayaan Low Tuck Kwong, pemilik PT Bayan Resources Tbk (BYAN), makin menggunung. Low Tuck Kwong kini menjadi orang terkaya nomor 1 di Indonesia, menggeser Budi Hartono dan Michael Hartono (Duo Hartono), pendiri Grup Djarum.

Kekayaan Low Tuck Kwong, berdasarkan real-time billionaires list di Forbes, Senin (26/12/2022) pagi mencapai US$ 25,2 miliar (Rp 392 triliun). Sedangkan kekayaan Budi Hartono sebesar US$ 22,2 miliar (Rp 346 triliun) atau turun ke peringkat 2. Selanjutnya, Michael Hartono turun ke peringkat 3 dengan kekayaan senilai US$ 21,3 miliar (Rp 332 triliun).

Lantas, siapa Low Tuck Kwong yang berhasil mengakhiri dominasi Budi Hartono dan Michael Hartono di puncak daftar orang terkaya Indonesia?

Dikutip dari berbagai sumber, Low Tuck Kwong adalah pebisnis asal Singapura yang telah menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Pemilik perusahaan tambang batu bara Bayan Resources tersebut lahir di Singapura pada April 1948.

Low Tuck Kwong pernah bekerja di perusahaan konstruksi milik ayahnya dan pada tahun 1972 ia pindah ke Indonesia. Lalu, pada 1973, ia mendirikan PT Jaya Sumpiles Indonesia (JSI) di bidang konstruksi. Pada 1988, JSI berekspansi ke bisnis penambangan batu bara dan menjadi kontraktor tambang.

2. Klarifikasi Pelecehan Seksual, Hasnaeni Wanita Emas Minta Maaf ke Ketua KPU

Hasnaeni Wanita Emas melakukan klarifikasi terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari. Hasnaeni Wanita Emas meminta maaf ke Ketua KPU beserta jajarannya.

Ia menyebut isu pelecehan seksual dan pemerkosaan yang dilakukan Ketua KPU terhadap Hasnaeni tidak benar.

Hasnaeni Wanita Emas mengaku melakukan tudingan tersebut karena kekesalan dan kekhilafannya, sebab saat ini dia tengah depresi.

"Bahwa video yang beredar yang menyatakan bahwa saya telah mengalami pelecehan seksual dan pemerkosaan yang dilakukan oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari maka saya nyatakan bahwa hal itu tidak benar," kata Hasnaeni Wanita Emas dalam video dikutip Senin (26/12/2022).

3. Jadwal Sidang Ferdy Sambo Pekan Ini, Bharada E Hadirkan Romo Magnis

Sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir J dan obstruction of justice dengan terdakwa Ferdy Sambo cs akan digelar kembali pekan ini. Terdakwa Bharada E, Senin (26/12/2022), rencananya menghadirkan saksi rohaniwan Romo Magnis atau Romo Frans Magnis-Suseno SJ yang merupakan guru besar filsafat moral.

Sidang dengan terdakwa Bharada E yang digelar di PN Jaksel, akan dipimpin hakim Wahyu Iman Santoso.

Menurut pengacara Bharada E, Ronny Talapessy, selain Romo Frans Magnis-Suseno SJ, Bharada E juga menghadirkan psikolog klinik dewasa Liza Marielly Djaprie dan Reza Idragiri Amriel, psikolog forensik.

Selanjutnya, sidang pada Selasa (27/12/2022), menghadirkan terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi.

4. Sebelum Heboh Video Syur, Rezky Aditya Pernah Digugat Wenny Ariani

Artis Rezky Aditya kembali menjadi sorotan lantaran beredarnya sebuah video syur mirip dirinya di media sosial.

Hal tersebut langsung mengingatkan warganet tentang sepak terjang pria kelahiran Bekasi 26 Februari 1985 itu sebelum menikah dengan artis Citra Kirana.

Rezky Aditya sempat dilaporkan seorang wanita bernama Wenny Ariani ke Pengadilan Negeri Tangerang yang mengaku pernah dekat dengannya. Bahkan, dari hubungan itu, Wenny mengaku mengandung dan melahirkan seorang anak bernama Kekey.

Wanita yang pernah belasan tahun bekerja di salah satu media televisi swasta di Indonesia itu mengaku pernah dekat dengan Rezky Aditya meski dirinya memiliki suami.

5. Kebakaran di Mampang, Pengguna Jalan Hindari Bangka dan Kemang Raya

Kebakaran terjadi di pemukiman padat penduduk di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin (26/12/2022) malam.

Dikutip dari akun media sosial Twitter Pemadam DKI Jakarta kebakaran tesebut terjadi sejak pukul 20.05 WIB di Jalan Bangka Buntu I. Pemadam kebakaran DKI Jakarta telah mengerahkan 13 unit damkar guna memadamkan kobaran api.

Sementara itu petugas kepolisian meminta pengguna jalan menghindari sekitar jalan Bangka dan jalan Kemang Raya.

