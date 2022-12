Alami Pendarahan Otak, Akun Indra Bekti Diserbu Netizen

Jakarta, Beritasatu.com - Presenter Indra Bekti dilarikan ke rumah sakit usai tidak sadarkan diri saat siaran di Radio Female, Jakarta, Rabu (28/12/2022). Indra Bekti yang berulang tahun pada hari ini, disebut mengalami pendarahan otak.

Akun media sosial Indra Bekti @indrabekti di Instagram sontak diserbu netizen yang mengharapkan kesembuhan presenter berusia 45 tahun itu.

"Semoga lekas sembuh, Aamiin," kata gusritto.

"Syafakallah ka indra bekti," ujar s.abbb_.

"Semoga lekas sembuh, semangaat sehat bang Bekti," kata ayywa16.

"get well soon.." ujar jyovaart.

Sebelumnya beredar kabar bahwa Indra Bekti mengalami pendarahan otak. Indra disebut akan menjalani operasi guna menyembuhkan kondisi tersebut.

"Mohon doa kelancaran operasi dan kesembuhan artis saya INDRA BEKTI sebentar lagi. Ada pendarahan di otak...kondisi kategori kritis," demikian pesan berantai yang diterima media, Rabu siang.

Sebelumnya istri Indra Bekti, Aldilla Jelita membagikan ucapan selamat ulang tahun di media sosial Instagram. Indra terlihat memegang balon angka 4 dan 5 di unggahan akun @dhila_bekti tersebut.

Haiii my man @indrabekti

Berkurang nikmat usia yg Allah berikan kepada mu..

Tp smoga dengan berkurangnya usia..

Tidak berkurang smua harapan dan doa yg tiada kurang buat ayah yg selalu bunda panjatkan sama Allah utk ayah..

Smoga Ayah semakin lebih baek lagi dalam ibadah..

Semakin lebih lagii dalam terus berbuat baek dengan sesama..

Semakin lebih lagii dalam menggali ilmu utk menjadi imam yg lebih baek lagii…

Semakin lebih lagii dalam menjadi imam,ayah dan suamii utk kluarga kecilmu dan kluarga mu.::

Semakin terus bersinar dan tidak mati rezeki ayah…

