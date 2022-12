Video Viral: Kaca Bus Timnas Thailand Dilempar hingga Pecah

Jakarta, Beritasatu.com - Viral di media sosial postingan kaca bus Timnas Thailand dilempar jelang laga Piala AFF 2022 melawan Indonesia, Kamis (29/12/2022) sore ini.

Salah satunya diposting akun twitter @Tl_Central. Akun tersebut mengungkapkan, bus Timnas Thailand diserang jelang pertandingan melawan Timnas Indonesia. Ada foto kaca bus pecah di bagian samping.

"Thailand's bus is under attack a head of the Indonesia Game," demikian seperti dikutip.

Sementara itu, akun Instagram @panditfootball memposting video yang menunjukkan beberapa orang yang sebagian berbaju hitam mengerumuni bus berwarna hijau yang dikawal oleh satu mobil patroli.

Beberapa orang menyanyikan lagu nasional Indonesia Pusaka.

Terkait hal itu, polisi pun angkat bicara. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Endra Zulpan membenarkan adanya pelemparan ke arah bus Timnas Thailand ini.

Sumber: BeritaSatu.com