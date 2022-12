Mensos Ajak Masyarakat Lihat Potensi Penyandang Disabilitas

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini mengajak masyarakat melihat potensi para penyandang disabilitas melalui karya-karya yang dihasilkan. Risma mengatakan Indonesia sangat tertinggal dalam penanganan para penyandang disabilitas.

Ia mengajak para pemangku kepentingan hingga masyarakat bergerak cepat untuk membantu saudara para penyandang disabilitas.

Hal ini dikatakan saat mensos membuka rangkaian peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) Expo 2022 di Gedung Aneka Bakti Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat pada Jumat (30/12/2022). di Kantor Kemensos, Jakarta, Jumat (30/12/2022).

BACA JUGA

Mensos Berharap Tak Ada Lagi Anak Telantarkan Orang Tua

"Pada Expo ini kita sama-sama bisa melihat beragam potensi yang luar biasa yang dimiliki para penyandang disabilitas melalui karya yang mereka hasilkan. Karya itu tidak hanya berupa benda, tapi juga kemampuan mereka seperti menari, olahraga, dan lain-lain," kata Risma.

Menurutnya, karya-karya tersebut menyimpan cerita panjang tentang proses sejak mereka menumbuhkan motivasi, mempelajari keterampilan baru, meningkatkan kemampuan, hingga menguatkan kepercayaan diri agar berani menunjukkan hasil karya mereka di ruang publik seperti.

Mensos Risma menyampaikan seluruh elemen pemerintah hingga masyarakat harus membantu para penyandang disabilitas. Dikatakan, semua manusia sama di mata Tuhan Yang Maha Kuasa.

"(Agar) tidak ada yang tertinggal di antara (kita dan para penyandang disabilitas), karena kita semua adalah makhluk Tuhan, semua sama karena itu mari kita bersama-sama," kata Mensos Risma, di Gedung Aneka Bakti Kemensos RI, Jakarta, Jumat (30/12/2022).

"Saya tekankan, karena kita sudah agak terlambat penanganan disabilitas ini, saat ini kita tidak perlu upacara. Namun, kita harus bergerak dan melangkah untuk membantu saudara kita agar sesuai dengan prinsip kita 'no one left behind'. Jadi agar tidak ada yang tertinggal diantara kita, karena kita semua adalah mahluk Tuhan, semua sama," ungkap Risma.

Risma menyampaikan pihaknya telah mengundang sejumlah tokoh untuk hadir ke HDI Expo. Dia berharap para tamu undangan dapat membeli lukisan karya para penyandang disabilitas saat sesi pelelangan.

"Kalau hari ini ada acara, sebetulnya saya ingin lelang lukisan teman-teman disabilitas. Kami mengundang tokoh-tokoh untuk membeli karya mereka sehingga saudara-saudara bisa berdiri sama tinggi duduk sama rendah. Jadi kalau ini ada acara sebetulnya kita mau lelang aja, sebetulnya," pungkasnya.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com