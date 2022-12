Gitaris Queen Brian May dan Tim Bola Wanita Inggris Terima Gelar Kehormatan

London, Beritasatu.com – Menurut akhir tahun 2022, gitaris grup musik legendaris Queen, Brian May bersama empat anggota tim sepak bola wanita Inggris yang memenangi Kejuaraan Eropa, termasuk dalam daftar penerima gelar kehormatan dari Kerajaan Inggris.

Selain itu, penghargaan tahun baru ini juga diberikan kepada sejumlah diplomat yang aktif dalam merespons invasi Rusia ke Ukraina.

Empat anggota tim sepak bola wanita Inggris menerima penghargaan, dengan kapten Leah Williamson dianugerahi OBE (Order of the British Empire), sedangkan pemenang sepatu emas turnamen Beth Mead, bek Lucy Bronze, dan pencetak gol terbanyak sepanjang masa Ellen White menerima MBE (Member of the British Empire).

Pelatih tim, Sarina Wiegman berkebangsaan Belanda, menerima CBE (Commander of the Order of the British Empire) sebuah kehormatan - sejenis penghargaan yang diberikan kepada warga negara asing.

BACA JUGA

Brian May Cedera Saat Berkebun dan Tak Bisa Jalan

Brian May, anggota pendiri band rock Queen, dianugerahi gelar kebangsawanan pada akhir tahun ketika dia membuka konser Platinum Jubilee Ratu Elizabeth di atas Monumen Victoria, 20 tahun setelah dia tampil di atas Istana Buckingham di Golden Jubilee Ratu Elizabeth II.

Ratu Elizabeth meninggal pada bulan September, menjadikan penghargaan Tahun Baru sebagai yang pertama diberikan oleh Raja Charles sejak dia naik takhta. Daftar tersebut disusun oleh komite independen, sebelum disetujui oleh perdana menteri dan raja.

Melinda Simmons dan Deborah Bronnert, masing-masing duta besar Inggris untuk Kyiv dan Moskow, keduanya menerima penghargaan atas layanan mereka terhadap kebijakan luar negeri, dengan pejabat lain yang bekerja dalam tanggapan Inggris terhadap invasi Rusia ke Ukraina juga dihormati.

Ketua konferensi iklim COP26, Alok Sharma, dianugerahi gelar ksatria, begitu pula mantan pegawai negeri Mark Sedwill dan Tom Scholar karena peran penting selama masa jabatan mantan Perdana Menteri Boris Johnson dan Liz Truss.

BACA JUGA

Momen Raja Charles Bertemu Bos Klub Wrexham, Aktor Ryan Reynolds

Denise Lewis, seorang juara Olimpiade yang memenangkan medali emas di heptathlon pada pertandingan Sydney 2000, mendapat kehormatan, sementara perancang busana Mary Quant dan artis Grayson Perry juga mendapat kehormatan.

Kepala Eksekutif NatWest Alison Rose, CEO wanita pertama dari Bank Inggris besar, dianugerahi kehormatan, seperti Anita Frew, kursi wanita pertama dari perusahaan kedirgantaraan Rolls Royce.

Penghargaan Tahun Baru telah diberikan sejak pemerintahan Ratu Victoria pada abad ke-19 dan bertujuan untuk mengakui tidak hanya tokoh-tokoh terkenal tetapi juga orang-orang yang telah berkontribusi pada kehidupan nasional melalui pekerjaan tanpa tanda jasa selama bertahun-tahun.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: CNA/Reuters