Menebak Siapa Kira-kira yang Dipilih Elon Musk Jadi CEO Twitter

San Francisco, Beritasatu.com - Elon Musk di awal bulan ini berjanji untuk mundur sebagai Bos Twitter segera setelah dia menemukan seseorang yang disebutnya "cukup bodoh untuk mengambil pekerjaan itu".

Bakal mundurnya Elon Musk dari posisi CEO Twitter ini, mengikuti hasil jajak pendapat Twitter yang dibuat oleh miliarder itu sendiri, di mana hasilnya sebanyak 57,5% responden meminta Elon Musk untuk berhenti memimpin perusahaan.

Elon Musk Twitter mengatakan, dia akan mempertahankan kendali atas perangkat lunak dan departemen server, tim penting yang akan memberinya kendali signifikan atas cara platform media sosial beroperasi.

Namun, masih ada kemungkinan bahwa Elon Musk bos Twitter dapat membatalkan keputusannya untuk mundur, karena dia telah berubah pikiran tentang keputusan kebijakan sebelumnya di Twitter, seperti dewan moderasi konten yang diusulkan, yang akhirnya dia tinggalkan.

Dia belum membagikan detail lebih lanjut tentang pencarian penerus atau ciri-ciri yang dia cari ini, tetapi ambiguitas itu tidak menghentikan beberapa kandidat untuk mengajukan nama mereka, termasuk rapper Snoop Dogg.

Namun diperkirakan, nama-nama sejumlah kandidat yang layak kemungkinan akan muncul dalam beberapa minggu atau bulan mendatang.

Posisi tersebut membawa tantangan yang berat. Elon Musk, yang mengaku membayar lebih untuk platform tersebut dengan harga pembelian US$ 44 miliar, mengatakan bulan lalu bahwa perusahaan kehilangan US$ 4 juta per hari.

Karena Elon Musk mempertahankan otoritas tertinggi sebagai pemilik, CEO yang masuk perlu mengimplementasikan visi Elon Musk dan menyerahkan sorotan kepadanya, demikian penjelasan Peter Harms, seorang profesor manajemen di University of Alabama yang telah mempelajari kepemimpinan perusahaan, mengatakan kepada ABC News.

"Ini tidak akan menjadi CEO tipikal Anda," kata Harms.

Berikut daftar siapa yang bisa menjadi CEO Twitter berikutnya:

Orang-orang yang dekat dengan Elon Musk, CEO Twitter berikutnya kemungkinan besar berasal dari sekelompok orang yang dekat dengan Elon Musk, baik di dalam maupun di luar perusahaan.

Jason Calacanis, seorang teman dan pendukung Elon Musk, ia memiliki pengalaman bertahun-tahun di bidang teknologi dan media. Mantan manajer umum di Netscape, Calacanis sekarang bekerja sebagai investor malaikat dengan saham di Robinhood dan Uber, di antara kesuksesan startup lainnya.

Teman Elon Musk lainnya, David Sacks, adalah salah satu pendiri dan mitra di perusahaan modal ventura bernama Craft, yang menawarkan investasi di Lyft, Palantir, Slack, dan Twitter.

Beberapa orang lain yang masuk di radar Elon Musk telah menarik perhatian sejak pengumuman pengunduran dirinya: Sriram Krishnan, mantan karyawan Twitter yang dibawa kembali oleh Elon Musk pada bulan Oktober untuk membantu melakukan perbaikan; Steve Davis, CEO perusahaan Elon Musk lainnya bernama The Boring Company, yang dilaporkan tidur di kantor pusat Twitter bersama istri dan bayinya yang baru lahir untuk membantu akuisisi, publikasi bisnis.

Di tengah kesibukan permintaan selebritas yang mengajukan untuk memimpin Twitter, seorang kandidat berpengalaman mengajukan diri untuk posisi tersebut: John Legere, mantan CEO perusahaan telekomunikasi T-Mobile.

Legere, yang memimpin T-Mobile dari 2012 hingga 2020, mendapat pujian karena menyelamatkan T-Mobile dari masa-masa sulit dan menjadikannya operator seluler terbesar ketiga di AS.

Kandidat potensial lainnya untuk menjalankan Twitter adalah mantan CEO Jack Dorsey, seorang teman Elon Musk yang meninggalkan perusahaan dan kembali memimpinnya pada kesempatan sebelumnya.

Beberapa kandidat potensial lain adalah Sheryl Sandberg, yang mengundurkan diri sebagai chief operating officer di Meta induk Facebook pada bulan September.

Sumber: ABCNews