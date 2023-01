Arus Balik, Polisi Tutup Akses Menuju Puncak Bogor

Bogor, Beritasatu.com - Satuan Lalu Lintas Polres Bogor kembali memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa sistem one way atau satu arah di Puncak Bogor pada Minggu (1/1/2023) atau Tahun Baru 2023.

Jalur kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak Bogor ditutup total mulai dari Gerbang Tol Ciawi. Penutupan dilakukan untuk mengurai kendaraan yang akan kembali ke Jakarta.

BACA JUGA

Jelang Tahun Baru, Arus Lalu Lintas ke Puncak Ditutup Total

Kasat Lantas Polres Bogor AKP Dicky Anggi Pranata menjelaskan jumlah kendaraan yang menuju Puncak meningkat hingga 20% dari kondisi normal. Mereka yang ke Puncak adalah wisatawan yang menginap di sejumlah lokasi wisata.

“Karena memang terpantau di data yang kami himpun di TMC pada hari Kamis, Jumat, Sabtu, itu terdapat kendaraan-kendaraan yang menginap, karena itu untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kemacetan yang parah, kami mengambil langkah one way lebih awal,” ujar Dicky di Simpang Gadog, Bogor, Jawa Barat, Minggu (1/1/2023).

BACA JUGA

Malam Tahun Baru, Polisi Terapkan Rekayasa Lalin ke Puncak

Sistem satu arah mulai diberlakukan pada pukul 11.30 WIB hingga kondisi arus kendaraan dipastikan landai. Bagi pengendara dari Jakarta yang hendak menuju Cianjur via Puncak, dapat mengambil jalur lain yaitu via Sukabumi maupun via Jonggol.

Satlantas Polres Bogor memperkirakan puncak arus balik para wisatawan akan terjadi pada hari ini. Untuk itu, masyarakat yang hendak menuju Jakarta diimbau untuk mengatur jam kepulangan agar tidak terjadi penumpukan.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com