Kenangan Mangga Harum Manis untuk Paus Emeritus Benedictus XVI

Jakarta, Beritasatu.com- Seluruh umat Katolik dunia berkabung untuk Paus Emeritus Benedictus XVI yang wafat pada usia 95 tahun. Paus bernama lengkap Joseph Aloisius Ratzinger asal Jerman itu pernah punya kenangan dengan Indonesia dan buah mangga harum manis.

Kenangan itu diungkap Pejabat Vatikan asal Indonesia, Pater Markus Solo Kewuta saat pertama kali bertemu di kota Wina, Austria.

"Sebagai orang yang berbahasa Jerman waktu itu, saya pertama kali bertemu beliau (Paus Benediktus) dengan bahasa Jerman dan beliau mengagumi bahasa Jerman saya dan sejak itu kita merasa dekat satu sama lain. Bahkan ketika ada kunjungan, kaka saya yang sulung dari Indonesia pun, seorang pastor juga, Paus Benediktus juga menerima kami berdua di kediamannya," terang Pater Markus.

Pater Markus mengatakan, pada tahun 2009, empat tahun setelah terpilih menjadi seorang Paus, Paus Benediktus XVI mengutus Dewan Dialog Antaragama, Kardinal Jean-Louis Tauran untuk datang ke Indonesia, dan kedatangannya disambut dengan baik dan bagus.

Sepulang dari Indonesia, Pater Markus bercerita bahwa, dia dan Kardinal Jean-Louis Tauran dibekali buah mangga harum manis, untuk diberikan kepada Paus Benediktus XVI di Vatikan.

Selama hampir 25 tahun, sebagai Kardinal Joseph Ratzinger, Paus Benediktus XVI merupakan pimpinan kuat dari kantor doktrin Vatikan, yang pada saat itu dikenal sebagai Congregation for the Doctrine of the Faith (CDF).

"Akhirnya, pada waktu kami kembali, Kardinal Jean-Louis Tauran, meminta saya untuk membawa mangga harum manis, untuk Paus Benediktus dan mangga-mangga itu kami bawa ke Vatikan dan Kardinal sendiri yang mengantar mangga-mangga itu ke Paus Benediktus dan beliau (Paus Benediktus) sangat senang, menerima mangga harum manis dari Indonesia," tutur Pater Markus.

Sumber: BeritaSatu.com