Cuaca Buruk, Harga Cabai Kering di Subang Naik 75% ke Rp 140.000 Per Kg

Subang, Beritasatu.com – Cuaca buruk yang terjadi akhir-akhir ini berdampak pada tingginya harga sayuran seperti harga cabai di Pasar Tradisional Pamanukan, Subang, Jawa Barat. Namun ada juga harga cabai mengalami penurunan, Kamis (5/1/2023).

Menurut salah seorang pedagang cabai di Pasar Tradisional Pamanukan, Subang, Oon Onayah (48), mengatakan harga jenis cabai yang turun setelah tahun baru adalah cabai rawit oranye dari Rp 100.000 menjadi Rp 68.000 per kilogram, cabai keriting dari Rp 60.000 menjadi Rp 48.000 per kilogram. Sementara cabai yang naik adalah cabai hijau dari Rp 40.000 menjadi Rp 60.000 per kilogramnya, dan cabai kering menjadi Rp 140.000 dari Rp 80.000 per kilogramnya.

“Harga cabai sebagian ada yang mengalami penurunan, ada juga yang masih mengalami kenaikan, namun untuk cabai kering sekarang mencapai harga di kisaran Rp 140.000 dari Rp 80.000 per kilogramnya, meski tinggi, namun cabai kering tetap diburu warga pedagang makanan," ujarnya.

Sementara menurut pembeli, Meliawati (49) mengaku, meskipun harga cabai keriting sekarang mahal, dia terpaksa membeli demi kebutuhan.

“Ya terpaksa dibeli meskipun harga mahal, ya harus bagaimana lagi, sudah kebutuhan,“ pungkasnya.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com