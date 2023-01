MA Putuskan Aset First Travel Dikembalikan ke Jemaah

Jakarta, Beritasatu.com - Mahkamah Agung (MA) memutuskan aset PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel dikembalikan kepada jemaah yang menjadi korban penipuan. Hal itu tertuang dalam putusan MA atas peninjauan kembali (PK) yang diajukan bos First Travel yang telah menjadi terpidana Andika Surachman dan istrinya, Anniesa Hasibuan.

Perkara dengan nomor: 365 PK/PID.SUS/2022 itu diputus oleh Ketua Majelis Hakim PK Sunarto dengan hakim anggota Jupriyadi dan Yohanes Priyana pada Senin, 23 Mei 2022.

Dalam putusannya, majelis hakim mengabulkan permohonan yang diajukan terpidana Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan.

"Amar putusan, kabul," tulis amar putusan Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022 yang dilansir dari situs MA, Kamis (5/1/2023).

Selain itu, majelis hakim PK membatalkan putusan MA Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 tertanggal 31 Januari 2019 yang menyatakan barang bukti kasus penipuan oleh PT First Travel dirampas untuk negara. Total barang sitaan kasus First Travel tercatat sebanyak 820 item, dengan 529 item di antaranya merupakan aset bernilai ekonomis, termasuk uang senilai Rp 1,537 miliar.

Sementara untuk putusan lain tidak berubah. Andika Surachman tetap dipidana 20 tahun penjara, sementara Anniesa Hasibuan dipidana 18 tahun penjara. Keduanya masing-masing didenda Rp 10 miliar subsider 8 bulan kurungan.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim PK menyatakan tidak sependapat dengan putusan judex juris tentang sebagian barang bukti berupa uang dalam rekening dan aset-aset yang bernilai ekonomis tersebut dirampas oleh negara. Hal ini karena dalam perkara tersebut tidak ada hak negara yang dirugikan.

Lantaran berasal dari calon jemaah, majelis hakim PK menyatakan barang-barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang paling berhak, yakni calon jemaah umrah yang telah membayar kepada First Travel maupun rekanan yang belum dibayar haknya oleh Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan melalui First Travel. Hal ini sesuai dengan Pasal 194 ayat (1) KUHAP. Mekanisme pengembalian aset-aset First Travel kepada jemaah diserahkan kepada pihak eksekutor.

