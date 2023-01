SIM C1 dan C2 Bakal Berlaku, Ini Bedanya dengan SIM C

Jakarta, Beritasatu.com - Kops Lalu Lintas (Korlantas) Polri segera memberlakukan kebijakan penggolongan surat izin mengemudi atau SIM C bagi pengendara kendaraan bermotor roda dua. Nantinya, SIM C bakal terdiri dari tiga golongan, yakni SIM C, SIM C1, dan SIM C2.

SIM C1 untuk kendaraan roda dua dengan kapasitas mesin 250 cc sampai dengan 500 cc, sementara SIM C2 untuk kendaraan 500 cc ke atas.

Untuk saat ini, Korlantas Polri akan menjalankan kebijakan SIM C1. Untuk mempersiapkan kebijakan tersebut, Korlantas telah menyiapkan 32 unit sepeda motor Hunter Scramble SK500 yang dipakai untuk ujian praktik pembuatan SIM C1.

“Makin cepat makin bagus, jangan bertele-tele. SIM C1 dulu yang sudah (siap). Saya belum ngomong SIM C2,” kata Direktur Registrasi dan Identifikas (Dirregiden) Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (7/1/2023).

Kebijakan penggolongan SIM C ini termaktub dalam Pasal 13 ayat (2) huruf g, h, dan i Peraturan Polri (Perpol) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi. Berdasarkan aturan itu, kata Yusri, untuk memiliki SIM C1 harus memenuhi ketentuan memiliki SIM C selama satu tahun sejak diterbitkan. Sementara, untuk memiliki SIM C2 harus memiliki SIM C1 selama satu tahun terlebih dahulu.

“Jadi SIM C ke depan ada namanya SIM C, C1 untuk kendaraan 250 cc sampai 500 cc, ada SIM C2 untuk 500 cc ke atas. Jadi kalau punya motor 1.000 cc harus pakai SIM C2,” kata Yusri.

Yusri menyatakan pemberlakuan penggolongan SIM C itu dilakukan secara bertahap. Tahap awal disiapkan untuk penggolongan SIM C1. Ke depannya untuk pemilik motor besar 1.000 cc harus punya SIM C2.

“Sekarang ini C1 dulu,” kata Yusri.

Hunter Scramble SK500 yang akan dipergunakan untuk ujian SIM C1 merupakan

Sumber: ANTARA