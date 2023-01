Venna Melinda Masuk Rumah Sakit Setelah Alami KDRT

Jakarta, Beritasatu.com – Artis Venna Melinda harus menjalani perawatan di rumah sakit setelah mengalami KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yang dilakukan suaminya, Ferry Irawan. Venna Melinda telah melaporkan Ferry Irawan ke polisi terkait kekerasan yang dialaminya itu.

Kondisi terkini Venna Melinda yang mendapatkan perawatan di rumah sakit diungkap anaknya, Athalla Naufal melalui akun Instagram @athallanaufal7 Senin (9/7/2023).

“Always here for you mah (Selalu di sini bersama kamu Ma, Red),” tulis Athalla Naufal di akun media sosialnya itu.

Dalam dua foto yang diunggah Athalla Naufal, tampak putra Venna Melinda itu mencium kening mamanya. Sementara, Venna Melinda terbaring dengan menggunakan masker dan menggunakan selimut berwarna coklat.

BACA JUGA

Hidung Venna Melinda Berdarah karena Ditekan Kepala Ferry Irawan

Athalla Naufal merupakan putra kedua Venna Melinda dari pernikahannya dengan Ivan Fadilla Soejoko. Venna Melinda dan Ivan Fadilla menikah pada 1995 dan bercerai pada 2014. Pasangan ini mempunyai dua anak, yakni Verrell Bramasta dan Athalla Naufal

Setelah lama hidup sendiri tanpa suami, Venna Melinda kemudian menikah dengan Ferry Irawan pada 7 Maret 2022. Belum setahun pasangan ini menikah, Venna Melinda melaporkan suaminya itu ke polisi atas kasus dugaan KDRT.

Baca selanjutnya

Laporan kasus kekerasan yang dilakukan Venna Melinda dibenarkan oleh Kabid Humas ...

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com