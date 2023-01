Alami KDRT, Venna Melinda Minta Tolong Hotman Paris Hutapea

Jakarta, Beritasatu.com – Artis Venna Melinda meminta tolong kepada pengacara kondang Hotman Paris Hutapea untuk menjadi kuasa hukumnya. Permintaan itu disampaikan Venna Melinda terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan suaminya, Ferry Irawan.

Venna Melinda menelepon langsung Hotman Paris untuk menjadi kuasa hukumnya. Permintaan Venna Melinda itu disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagram pengacara tersebut Selasa (10/1/2023).

“Salam Hotman 911. Pagi ini Venna Melinda artis yang juga mantan anggota DPR yang sedang terbaring kesakitan di rumah sakit menelepon saya,” ujar Hotman Paris.

Dikatakan, Venna Melinda menelepon dirinya sambil menangis dan dalam keadaan lemas. Venna Melinda juga menceritakan kesakitan-kesakitan yang dialaminya kepada Hotman Paris.

“Dia dalam keadaan sangat lemas. Dia sambil menangis bertanya kepada saya, mau gak menjadi kuasa hukumku,” tutur Hotman Paris.

Sebelumnya, putra kedua Venna Melinda, yakni Athalla Naufal mengunggah foto saat dia menjenguk ibunya di rumah sakit. Setelah mengalami kekerasan, Venna Melinda terlihat terbaring lemas di tempat tidur rumah sakit.

“Always here for you mah (Selalu di sini bersama kamu Ma, Red),” tulis Athalla Naufal melalui akun Instagram @athallanaufal7, Senin (9/7/2023).

Venna Melinda harus menjalani perawatan di rumah sakit setelah mengalami KDRT oleh Ferry Irawan, suaminya sejak Maret 2022. Putri Indonesia 1994 itu langsung melaporkan Ferry Irawan ke polisi terkait aksi kekerasan tersebut.

