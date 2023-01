Pecahkan Rekor Dunia, Harta Elon Musk Hilang Rp 2.800 T

Washington, Beritasatu.com - Elon Musk menambahkan gelar baru sebagai pemegang rekor dunia Guinness. Pendiri Tesla ini masuk buku rekor karena tahun 2022 kekayaannya hilang hingga US$ 182 miliar (Rp 2.827 triliun). Demikian diungkapkan Guinness Book of Record dalam rilis mengutip data Forbes.

BACA JUGA

Elon Musk Kecam Twitter yang Pekerjakan Firma Hukum Perkins Coie

Guinness mencatat meskipun angka pasti kerugian Musk hampir tidak mungkin dipastikan, tetapi beberapa sumber memperkirakan bahwa Elon kehilangan lebih US$ 200 miliar (Rp 3.100 triliun). Turunnya kekayaan bersih Elon memecahkan rekor sebelumnya yang dicatat investor Jepang Masayoshi Son pada tahun 2000 dengan kerugian US$ 58,6 miliar.

Penurunan kekayaan Elon Musk sebagian besar disebabkan amblesnya saham Tesla sekitar 65% selama tahun 2022, atau terburuk dalam catatan perusahaan.

Penurunan harta Elon Musk akibat tergerusnya saham Tesla membuat posisinya sebagai orang terkaya di dunia digeser raja barang mewah Bernard Arnault.

Tentu saja, Musk bukan satu-satunya miliarder yang kekayaannya terpukul pada tahun 2022. Miliarder Amerika secara kolektif kehilangan US$ 660 miliar tahun lalu, demikian CNBC melaporkan.

BACA JUGA

Elon Musk "Pecundang" Terbesar 2022 di Antara Miliarder Dunia

Sementara penurunan kekayaan pendiri Amazon Jeff Bezos sebesar US$ 80 miliar pada tahun 2022.

Rekan CEO teknologi Mark Zuckerberg juga memecahkan rekor Masayoshi Son dengan kerugian US$ 78 miliar.

Kekayaan Musk pernah mencapai US$ 320 miliar pada akhir tahun 2021. Pada 10 Januari 2023, Forbes memperkirakan bahwa kekayaan bersihnya mencapai US$ 142,1 miliar, menjadikannya orang terkaya nomor 2 di dunia di atas Gautam Adani dari India (US$ 125,1 miliar)

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: CNBC