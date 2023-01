Top 5 News: Golkar soal Proposional Terbuka hingga KPK Tangkap Lukas Enembe

Jakarta, Beritasatu.com - Kabar soal pernyataan Partai Golkar bahwa pemilu sistem proporsional terbuka lebih wakili suara rakyat menjadi berita terpopuler atau top news di Beritasatu.com sepanjang Selasa (10/1/2022).

Berita lain yang banyak menarik pembaca yakni Venna Melinda masuk rumah sakit setelah mengalami KDRT, penangkapan Gubernur Papua Lukas Enembe oleh KPK terjadi saat makan siang, sejumlah sekolah di Kota Balikpapan, melarang siswa membawa mainan lato-lato, serta Megawati tidak jadi umumkan Capres PDIP untuk Pilpres 2024.

Berikut top news di Beritasatu.com, hari Selasa (10/1/2023):

1. Golkar Nilai Sistem Proporsional Terbuka Lebih Wakili Suara Rakyat

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan partainya tetap ingin sistem proporsional terbuka dijalankan dalam Pemilu 2024 seperti di tiga pemilu sebelumnya. Sistem ini diyakini lebih mewakili suara rakyat ketimbang sistem proporsional tertutup.

“Golkar dalam posisi kita tidak boleh mundur, harus terus maju kualitas demokrasi kita dengan rakyat memiliki hak untuk menentukan mana calon terbaik yang menurut mereka memiliki kemampuan, kapasitas dan elektabilitas yang tinggi. Jadi intinya kita tidak ingin hak rakyat untuk bisa menentukan calon terbaik yang diusulkan parpol itu kemudian dikembalikan kepada parpolnya,” kata Ace Hasan dalam program Obrolan Malam Fristian bertajuk “Untung-Rugi Coblos Partai Bukan Caleg” yang disiarkan di BTV, Senin (9/1/2023).

Ace menegaskan, apapun sistem yang nantinya dijalankan, Golkar dalam posisi siap. Apalagi Golkar punya pengalaman memenangkan pemilu ketika sistem proporsional tertutup dijalankan di tahun 2004. Namun karena ada judicial review terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang proporsional tertutup-terbuka tersebut, maka berubah menjadi proporsional terbuka pada 2008.

“Kita punya pengalaman selama tiga pemilu menerapkan sistem proporsional terbuka, dan ternyata prosesnya berlangsung dengan sangat baik, rakyat bisa menentukan calon legislatif mana yang terbaik, dan di situ peran partai politik tetap ada sebagai peserta pemilu yang mencalonkan siapa kader-kader terbaik di setiap daerah pemilihan, tanpa melihat nomor urut, tetapi siapa suara terbanyak,” kata Ace.

2. Venna Melinda Masuk Rumah Sakit Setelah Alami KDRT

Artis Venna Melinda harus menjalani perawatan di rumah sakit setelah mengalami KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yang dilakukan suaminya, Ferry Irawan. Venna Melinda telah melaporkan Ferry Irawan ke polisi terkait kekerasan yang dialaminya itu.

Kondisi terkini Venna Melinda yang mendapatkan perawatan di rumah sakit diungkap anaknya, Athalla Naufal melalui akun Instagram @athallanaufal7 Senin (9/7/2023).

“Always here for you mah (Selalu di sini bersama kamu Ma, Red),” tulis Athalla Naufal di akun media sosialnya itu.

Dalam dua foto yang diunggah Athalla Naufal, tampak putra Venna Melinda itu mencium kening mamanya. Sementara, Venna Melinda terbaring dengan menggunakan masker dan menggunakan selimut berwarna coklat.

Athalla Naufal merupakan putra kedua Venna Melinda dari pernikahannya dengan Ivan Fadilla Soejoko. Venna Melinda dan Ivan Fadilla menikah pada 1995 dan bercerai pada 2014. Pasangan ini mempunyai dua anak, yakni Verrell Bramasta dan Athalla Naufal

Setelah lama hidup sendiri tanpa suami, Venna Melinda kemudian menikah dengan Ferry Irawan pada 7 Maret 2022. Belum setahun pasangan ini menikah, Venna Melinda melaporkan suaminya itu ke polisi atas kasus dugaan KDRT.

3. Penangkapan Lukas Enembe oleh KPK Terjadi Saat Makan Siang

Penangkapan Lukas Enembe oleh Komisi Pemberantasaan Korupsi (KPK) disebut terjadi saat Gubernur Papua itu sedang makan siang di sebuah restoran. Informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa Lukas Enembe langsung dibawa ke Mako Brimob Jayapura setelah penangkapan itu.

Sebelumnya dikabarkan bahwa Gubernur Papua Lukas Enembe ditangkap KPK. Kabar penangkapan itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo.

“Informasi yang saya dapat adalah KPK yang melakukan penangkapan,” kata Benny di Papua, Selasa (10/1/2023).

Dalam pesan singkat yang diterima Redaksi Beritasatu.com disebutkan bahwa penangkapan Lukas Enembe terjadi di Restoran Sendok Garpu, Kota Raja, Jayapura. Saat itu, Lukas Enembe dan beberapa orang lainnya sedang makan siang.

Setelah dibawa ke Mako Brimob Kota Raja, Papua, Lukas Enembe segera dibawa ke Jakarta. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menjelaskan Lukas Enembe tidak langsung dibawa ke Gedung KPK, namun terlebih dahulu dibawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat.

4. Banyak Murid yang Memar, Sekolah di Balikpapan Larang Lato-lato

Sejumlah sekolah di Kota Balikpapan Kalimantan timur, melarang murid-murid untuk membawa lato-lato ke sekolah. Bahkan, pihak sekolah langsung melakukan penyitaan jika menemukan ada murid yang masih nekat membawa mainan itu ke sekolah.

Salah satu sekolah yang menerapkan larangan membawa lato-lato ke sekolah, di antaranya adalah di SD Negeri 01 Balikpapan tengah.

Sekolah ini sudah lebih dari sepekan terakhir menerapkan larangan membawa lato-lato ke sekolah bagi seluruh muridnya. Hal itu dilakukan akibat sejumlah murid di sekolah itu mengalami luka membiru pada bagian tangan, wajah, dan juga kepala.

"Kami melarang keras para murid untuk membawa permainan lato-lato itu ke sekolah. Kami sudah menerapkan larangan itu sejak hari Senin kemarin," kata salah satu guru di SD negeri 01 Balikpapan Tengah, Anisa, saat ditemui reporter BTV di depan kelasnya, Selasa pagi (10/1/2023).

5. Megawati Tidak Jadi Umumkan Capres PDIP untuk Pilpres 2024

Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tidak jadi mengumumkan nama calon presiden yang diusung PDIP pada Pemilu Serentak 2024 di acara puncak HUT Ke-50 PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (10/1/2023). Sebelumnya, beredar kabar bahwa Megawati akan mengumumkan capres PDIP sebagai elemen kejutan dari HUT PDIP ke-50.

Megawati menegaskan bahwa penentuan capres merupakan hak prerogatifnya sebagaimana amanat forum kongres partai.

"Kan saya ketum terpilih di kongres partai sebagai institusi tertinggi partai maka oleh kongres partai diberikan-lah ketum terpilih hak prerogratif siapa yang akan dicalonkan," ujar Megawati saat memberikan pidato di acara puncak HUT PDIP Ke-50 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (10/1/2023).

Menurut Megawati, pengumuman capres merupakan kewenangannya. Para kader, kata, mesti sabar menunggu sambil terus turun masyarakat. "Saiki nunggin nggak ada, ini urusan gue," tandas Megawati.

