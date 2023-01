Riset: Aktivitas Online Keagamaan Ramadan 2023 Akan Naik

Jakarta, Beritasatu.com - Aktivitas keagamaan dalam jaringan (daring) akan meningkat sebesar 39 persen selama Ramadan tahun 2023, dibandingkan dengan bulan lainnya dalam satu tahun. Hal tersebut berdasarkan hasil riset yang dilakukan perusahaan teknologi periklanan global The Trade Desk (NASDAQ TTD) serta lembaga riset YouGov.

"Masyarakat Indonesia yang melek digital banyak beralih ke aplikasi dan saluran digital lainnya untuk mendukung aktivitas Ramadan mereka. Jumlah pengguna dan tingkat aktivitas pada saluran dan perangkat digital tumbuh secara signifikan selama Ramadan,” kata Senior Manager, Inventory Partnership The Trade Desk Kautsar Ikrami dalam acara "Ramadhan Success with The Trade Desk" di Jakarta, Rabu (11/1/2023).

Berdasarkan riset itu, satu dari tiga masyarakat Indonesia berencana untuk mengonsumsi konten streaming video sebagai bentuk hiburan utama sepanjang bulan Ramadan 2023. Masyarakat akan mulai mengkonsumsi konten streamingvideo dengan lebih awal (saat sahur) dan kembali mengaksesnya mendekati waktu berbuka puasa pada pukul 17.00 WIB dan seterusnya.

Terkait pilihan konten, dia mengatakan masyarakat cenderung fokus pada konten religi saat sahur, serta konten yang lebih ringan seperti komedi dan film lebih populer menjelang waktu berbuka puasa.

Menurut Kautsar, pandemi Covid-19 telah mendorong masyarakat Indonesia untuk menggunakan teknologi untuk ...

