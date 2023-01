Indonesia Dorong Kerja Sama Inklusif dan Kolaborasi di Indo-Pasifik

Jakarta, Beritasatu.com- Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyatakan Indonesia akan terus mendorong kerja sama konkret yang inklusif untuk menerapkan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP). Hal tersebut ia sampaikan pada Pernyataan Pers Tahunan Menlu (PPTM) 2023 di Jakarta, Rabu (11/1/2023).

“Indonesia terus dorong kerja sama konkret yang inklusif untuk implementasi ASEAN Outlookn on the Indo-Pacific (AOIP). Implementasi AOIP harus diutamakan dalam semua kegiatan ASEAN," kata Retno.

Dalam konteks inilah, atas inisiatif Indonesia, telah disepakati ASEAN Leaders’ Declaration on Mainstreaming Four Priority Areas on the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) within ASEAN-led Mechanisms.

“Paradigma kolaborasi akan menjadi pendekatan Indonesia di Indo-Pasifik. Indonesia akan terus menekankan bahwa Indo-Pasifik harus didekati tidak saja dari aspek keamanan, namun juga aspek dari pembangunan ekonomi secara inklusif,” kata Retno.

Sebagai bagian dari bangsa Pasifik, berbagai upaya meningkatkan kerja sama dengan negara-negara Pasifik Selatan juga terus dilakukan Indonesia sepanjang tahun lalu. Pada September 2022, Menlu melakukan kunjungan kerja ke Fiji dan Solomon Islands.

Kerja sama pembangunan dengan negara-negara tersebut diperkuat, antara lain melalui pembangunan Regional Agriculture Training Center di Fiji, untuk memperkuat ketahanan pangan di Pasifik, serah terima lapangan futsal multiguna di Solomon Islands untuk mendukung penyelenggaraan Pacific Games, dan memulai pembangunan rumah sakit di Solomon Islands.

Desember 2022 yang lalu, Indonesia menjadi tuan rumah Archipelagic and Island States Ministerial Forum (AIS) dan Indonesia-Pacific Forum for Development (IPFD). IPFD akan menjadi platform untuk pengembangan kerja sama pembangunan secara terlembaga di kawasan Pasifik.

Indonesia juga berusaha mendekatkan Pasifik dengan dunia. Di bawah Presidensi Indonesia, untuk pertama kali wakil dari Pacific Islands Forum diundang dalam rangkaian acara G20 tahun lalu. Terdapat 10 proyek kerja sama yang khusus didedikasikan untuk negara-negara Pasifik Selatan, dua diantaranya diinisiasi Indonesia.

