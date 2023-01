Ujian SIM C1, Korlantas Polri Siapkan 132 Sepeda Motor

Jakarta, Beritasatu.com - Korlantas Polri masih terus mengkaji terkait kebijakan penggolongan surat izin mengemudi atau SIM C bagi pengendara kendaraan bermotor roda dua. Nantinya, SIM C bakal terdiri dari tiga golongan, yakni SIM C, SIM C1, dan SIM C2. Sebagai sarana ujian SIM C1, Korlantas Polri telah menyiapkan 132 kendaraan roda dua alias sepeda motor. Hal itu diungkapkan oleh Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah.

"Terdapat 132 unit kendaraan roda dua yang akan digunakan sebagai kendaraan untuk ujian SIM C1," kata Nurul melalui keterangan, Kamis (12/1/2023).

Dikatakan Nurul, ratusan kendaraan roda dua tersebut akan ditempatkan di Satuan Penyelenggara Administrasi SIM atau Satpas prioritas dan satu di antaranya Polres Cirebon Kota sebagai salah satu Satpas prototype.

Sumber: BeritaSatu.com