Jelang Imlek, Produksi Kue Keranjang Menggeliat Penuhi Kebutuhan Jabodetabek

Bogor, Beritasatu.com - Menjelang perayaan Imlek tahun 2023, perajin kue keranjang di Jalan Raya Cicangkal, Desa Cicangkal, Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor mulai bergeliat memenuhi kebutuhan konsumen. Meski hingga kini terjadi penurunan omzet, namun perajin yakin mendekati Imlek pesanan akan terus meningkat. Sementara itu mengantisipasi kenaikan harga bahan baku Perajin pun terpaksa menaikan harga jual.

Kue keranjang memang tak bisa dipisahkan dari perayaan tahun baru Imlek. Kue ini selalu menjadi sajian utama dalam penyambutan tahun baru. Salah satu produsen kue keranjang yang memenuhi kebutuhan Jabotabek adalah kue keranjang yang diproduksi Erni Suardi, warga Desa Cicangkal Rumpin Kabupaten Bogor.

Advertisement

Setiap hari, Erni memproduksi dua jenis kue yaitu kue keranjang dan dodol untuk kebutuhan warga di wilayah Jabotabek.

Diakuinya penurunan daya beli dan kenaikan sejumlah harga yang terjadi belakangan ini membuat pesanan kue keranjang menurun. Untuk produksi kue keranjang misalnya, jika tahun sebelumnya dirinya memproduksi dua ton lebih per harinya, kini dirinya mengalami penurunan order hingga hanya 1,5 ton per hari. Sementara untuk dodol dirinya hanya memproduksi sekitar 400 kilogram per harinya.

"Sekarang kami hannya memproduksi, perharinya 1,5 ton untuk kue keranjang dan kalau pembuatan dodol 400 kilo perharinya, ada penurunan omset sekarang ini," kata Erni, Kamis (12/1/2023).

BACA JUGA

Jelang Imlek, Perajin Kue Keranjang Kebanjiran Order

Untuk mengantisipasi kenaikan bahan baku, Erni mengaku terpaksa menaikan harga jual produk kue keranjang maupun dodol. Untuk kue keranjang kini dijual dengan harga Rp 40.000 per kilogram. Harga ini naik Rp 4.000 dari harga tahun lalu yang dibanderol Rp 36.000/kilogram. Sementara untuk dodol original dijual Rp 60.000, dodol rasa duren Rp 80.000 dan dodol lapis Rp 50.000. "Kita untuk penjualan ke wilayah bogor, Tangerang, Jakarta, Dapok dan Bekasi. Kue keranjang ini, tahun ini ada kenaikan, jika ada pemesan jumlah besar kita kasi diskon," ucapnya.

BACA JUGA

Imlek, Kue Keranjang Jadi Menu Wajib

Sementara itu, salah seorang pembeli Rahmat menyampaikan, tahun ini omset penjualan kue keranjang tahun ini ada penurunan karena harga sembako yang mahal.

Menurutnya, omset penjualan jauh banget turun di banding tahun sebelumnya karena pengaruh ekonomi dan mahalnya bahan bahan dasar sembako. "Setiap tahun saya belanja ke sini, saya kirim ke wilayah kota bogor, Bekasi dan Jakarta. Kue ini nanti saya jual lagi, untuk pemakai orang orang yang akan merayakan imlek nanti," ujarnya.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com