Polisi Buka Kemungkinan Adanya Tindak Pidana dalam Kasus Satu Keluarga Keracunan di Bekasi

Bekasi, Beritasatu.com - Polisi membuka kemungkinan adanya tindak pidana dalam kasus satu keluarga yang ditemukan tergeletak dengan mulut berbusa di Kampung Ciketing Udik, Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Polisi telah memeriksa tujuh orang saksi.

Dalam kasus ini lima orang menjadi korban. Tiga orang meninggal dunia berinisial AM, RA, dan MR. Sedangkan dua orang MDS dan NR masih menjalani perawatan di RSUD Bantargebang.

Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Hengki mengatakan, pihaknya telah mengamankan barang bukti yang ada di tempat kejadian perkara (TKP). Saat ini barang bukti tersebut tengah didalami oleh Puslabfor Mabes Polri.

"Terutama sisa makanan maupun muntah yang ada ditemukan di sekitar TKP termasuk minuman air mineral, ini sudah diamankan dan sudah dikirim oleh Satreskrikm ke Laboratorium Forensik Polri," kata Hengki usai mengunjungi korban di RSUD Bantargebang, Sabtu (14/1/2023).

"Dari peristiwa tersebut, kita sudah melakukan pemeriksaan saksi, ada tujuh orang, baik yang tinggal di sekitar rumah kontrak, pemilik kontrakan maupun pemilik warung yang diinformasikan dari yang masih hidup ya, malam hari membeli kopi dari suatu produk tertentu," lanjut Hengki.

Lebih lanjut, polisi juga telah memeriksa tujuh orang saksi mulai dari pemilik kontrakan, tetangga, ketua RT, pemilik warung hingga mantan suami AM. Hengki mengungkapkan, polisi membuka kemungkinan kasus ini merupakan tindak pidana. Untuk itu, pihaknya masih menunggu keterangan dari MDS setelah bisa diajak berkomunikasi.

"Nanti akan koordinasi terus dari Satreskrim akan berkoordinasi dengaa RSUD terkait kondisinya, kalau memang sudah nanti baru kita mintai keterangan pula terkait dengan adanya kejadian yang sedang kita tangani," ungkapnya.

"Intinya kami Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota sedang melakukan penyelidikan terkait peristiwa yang terjadi, apakah ini merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana. Artinya bisa saja kalau bukan tindak pidana karena sesuatu hal yang tidak diizinkan, atau memang ada unsur kesengajaan dan lain-lain," jelasnya.

Mantan suami AM, Didin (45) mengatakan kematian istrinya dan dua anak kandungnya terbilang janggal. Ia menduga ada keterlibatan suami AM dalam kasus ini. "Saya curiga itu diracun sama suami AM, kan dia ngilang, gak bisa dihubungi, gak tahu kemana," kata Didin usai pemakaman tiga korban dugaan keracunan, di Cianjur, Jawa Barat, Jumat malam (13/1/2023).

Sebelumnya, satu keluarga ditemukan terkapar dengan kondisi mulut berbusa di dalam rumah, Kampung Ciketing Udik, RT 02 RW 03, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (12/1/2023).

Awalnya warga sekitar hendak membangunkan korban yang tertidur di dalam rumah. Setelah buka pintu, warga melihat empat orang penghuni rumah tergeletak. Warga yang terkejut dengan kondisi tersebut bergegas menghubungi pihak puskesmas dan kepolisian.

"Awal pertamanya sih tetangga yang tahu, pas mau dibangunin pas dibuka udah pada terkapar semua empat orang. Cewek satu cowok tiga sama anak kecil," kata warga setempat, Acep (45).

"Kondisinya sudah berbusa semua mulutnya, yang tahu yang ngebuka pintu. Langsung lapor ke pihak puskesmas minta dibawain ambulans," ungkap Acep.

