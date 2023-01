Sekeluarga Keracunan di Bekasi, Korban Sempat Pamit ke Tetangga

Bekasi, Beritasatu.com - Kasus sekeluarga diduga keracunan di Kampung Ciketing Udik, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, masih menjadi teka-teki.

Warga setempat, Ami mengaku sehari sebelum kejadian, empat dari lima korban yang diduga keracunan sempat ke rumahnya untuk menonton televisi. Mereka menumpang menonton pertandingan sepak bola dan sinetron. Hal ini karena korban belum memiliki televisi di rumah kontrakan yang baru disewa.

Advertisement

"Iya semuanya (AM, RA, MR, dan NR) ke sini nonton bola Persija vs Persib. Selesai nonton bola si ibu (AM) balik lagi ke sini nonton sinetron sama anaknya," kata Ami, Senin (16/1/2023).

BACA JUGA

Polisi Buka Kemungkinan Adanya Tindak Pidana dalam Kasus Satu Keluarga Keracunan di Bekasi

Ami menyebut, salah satu penghuni rumah kontrakan itu juga sempat membeli kopi saset di warungnya. Hal itu mengherankan Ami karena korban tak biasanya membeli kopi hitam.

"Kopi hitam lima saset, galon, setengah jam abis salat magrib. Enggak lama si teteh nonton sinetron pulang setengah 7 ke kontrakan. Biasanya beli kopi susu, enggak pernah kopi hitam," terang Ami.

Hal lain, Ami menyebut AM sempat pamit untuk pulang ke Cianjur. Kepada AMi, AM mengaku akan dijemput oleh suaminya pada malam sebelum kejadian.

"Selesai nonton bola dia pamit mau ke Cianjur dijemput sama suami, pas malam kejadian sebelum kejadian," katanya.

BACA JUGA

Korban Meninggal Akibat Keracunan di Bekasi Bertambah

Sebelumnya, satu keluarga ditemukan terkapar dengan kondisi mulut berbusa di dalam rumah, Kampung Ciketing Udik, RT 02 RW 03, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (12/1/2023).

Awalnya warga sekitar hendak membangunkan korban yang tertidur di dalam rumah. Setelah buka pintu, warga melihat empat orang penghuni rumah tergeletak. Warga yang terkejut dengan kondisi tersebut bergegas menghubungi pihak puskesmas dan kepolisian.

Tiga orang tewas berinisial AM, RA, dan MR. Ketiga korban telah dimakamkan oleh keluarganya di Cianjur. Sedangkan dua orang lainnya MDS dan NR masih dirawat di RSUD Bantargebang.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com