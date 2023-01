Sandiaga Uno Dorong Wacana Harpitnas Jadi Hari Libur

Jakarta, Beritasatu.com- Wacana Hari Kejepit Nasional (Harpitnas) sebagai hari libur nasional belakangan terus mengemuka di masyarakat. Hal tersebut mendorong Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno untuk mengoptimalisasi wacana tersebut untuk upaya mencapai target perjalanan wisatawan nusantara sebesar 1,4 miliar pada 2023.

BACA JUGA

PSSI Usulkan 1 Oktober Jadi Hari Libur Sepak Bola Nasional

"Terkait wacana itu (Harpitnas sebagai hari libur nasional) kami sudah ajukan juga di KemenpanRB, memang ada di Bu Nia Deputi Bidang Kebijakan Strategis bolanya ini, bagaimana kita tahun ini dimulai mungkin dengan beberapa dulu, jangan semua hari libur," kata Sandiaga.

Advertisement

"Misal, hari libur yang jatuh hari Sabtu dikedepankan hari Jumat, atau dimundurkan di hari Senin kalau jatuh di hari Minggu. Sementara kalau perayaan agama bisa di hari itu sendiri. Ini dampaknya bisa semakin dilihat dari lebih lama waktu untuk melakukan pergerakan wisatawan," ungkap Sandiaga Uno dalam "The Weekly Brief With Sandi Uno" yang berlangsung secara hybrid dari Gedung Sapta Pesona, Senin (16/1/2023).

BACA JUGA

Selandia Baru Tambah Hari Libur untuk Peringati Wafatnya Ratu Elizabeth

Baca selanjutnya

Politisi Partai Gerindra itu menilai perealisasian wacana Harpitnas sebagai hari libur ...

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com