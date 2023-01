Promosi Kolaborasi dengan Bruce Lee, PUBG Mobile Gandeng Azka Corbuzier

Jakarta, Beritasatu.com – PUBG Mobile menggandeng Azka Corbuzier untuk memeriahkan kerja sama dengan master bela diri Bruce Lee pada 3 Januari 2023.

Kolaborasi dengan Bruce Lee hadir untuk pemain PUBG Mobile di seluruh dunia. Kerja sama ini dilakukan bertepatan dengan pembaruan versi 2.4 bertajuk Martial Showdown pada 6 Januari 2023.

Untuk memeriahkan kolaborasi tersebut, PUBG Mobile Indonesia menggandeng Azkanio Nikola Corbuzier. Putra sulung Deddy Corbuzier yang biasa dipanggil dengan sebutan Azka tersebut telah menggeluti seni bela diri sejak kecil, dan kini menguasai lebih dari 5 jenis bela diri.

Azka saat ini juga aktif sebagai kreator konten. Dia memiliki 900.000 pengikut di kanal YouTube dan 1,3 juta pengikut di Instagram.

Azka akan mengikuti tantangan The Way of Bruce Lee yang disiarkan di kanal YouTube dan Facebook PUBG Mobile Indonesia pada Minggu (15/1/2023) lalu. Dia menunjukkan kebolehannya bermain permainan ini di mode Martial Showdown melawan Edwin Chia alias BTR Starlest.

Selain itu, Azka juga akan tampil dalam TVC PUBG Mobile Indonesia yang mengangkat tema Martial Showdown. Tayangan ini juga bisa disaksikan kanal resmi PUBG Mobile Indonesia.

Azka mengaku senang dapat menjadi bagian dalam proyek PUBG Mobile Indonesia, yang saat ini sedang berkolaborasi dengan Bruce Lee.

"Bruce Lee adalah sosok master bela diri yang dihormati di seluruh dunia, termasuk oleh saya sendiri, sehingga menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk dapat mengambil bagian dalam proyek ini,” ujar Azka.

Azka juga menambahkan, ini adalah proyek skala besar pertamanya yang mendatangkan pengalaman baru yang berkesan dan menyenangkan. "Saya menantikan kesempatan selanjutnya untuk dapat berkolaborasi kembali dengan PUBG Mobile Indonesia.”

