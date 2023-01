Kasus Pencabulan Santriwati di Jember, Kiai Fahim Ditahan

Jember, Beritasatu.com - Pengasuh pondok pesantren Al-Djaliel 2, Kiai Fahim Mawardi ditahan Mapolres Jember, Selasa (17/1/2023). Kiai Fahim ditahan usai diperiksa selama 10 jam sebagai tersangka kasus dugaan pencabulan terhadap santriwatinya.

Penahanan terhadap pimpinan pondok pesantren yang berlokasi di Kecamatan Ajung, Jember itu ditegaskan oleh Andi Cahyono Putra, juru bicara tim kuasa hukum Kiai Fahim.

"Jadi tadi malam kita melaksanakan kewajiban kita untuk pemeriksaan sebagai tersangka yang pertama kali. Kita start mulai jam 2 siang dan selesai jam 12 malam. Setelah jam 12 malam akhirnya kita disuruh menandatangani sprinhan (surat perintah penahanan) dan sprinkap (surat perintah penangkapan) jadi semalam jam 1 Kiai FM langsung ditahan di Mapolres Jember," ujarnya.

Tim kuasa hukum Kiai Fahim pun langsung bersiap mengajukan praperadilan. Hal ini karena kuasa hukum menilai tindakan penyidik mulai dari penetapan status tersangka sampai penahanan prematur dan penuh kejanggalan.

Kuasa hukum menilai penetapan Kiai Fahim sebagai tersangka dalam kasus tersebut lemah. Hal ini karena hingga saat ini belum ada santriwati pun yang mengaku menjadi korban.

"Alasan objektif semalam itu yang sempat tanyakan berkali-kali siapa korbannya karena sampai saat ini kita tidak tahu dan saat mendampingi proses pemeriksaan itu arahnya terhadap satu orang AN. Akhirnya kita tanyakan siapa korbannya dijawab oleh Kanit PPA bahwasanya korbannya Ustazah AN. Jadi kalau korban satu orang Ustazah AN artinya rumor yang beredar saat ini, seorang kiai cabuli 15 santriwatinya di bawah umur pencabulan anak itu tidak terjadi," katanya.

Dua pengikut terlihat mendatangi Polres Jember untuk menjenguk Kiai Fahim. Keduanya tampak membawa dua kantong plastik berisi makanan serta berbagai kebutuhan untuk Kiai Fahim.

Seperti, Polres Jember hingga saat ini masih bungkam dan enggan memberikan keterangan seputar kasus asusila yang menjerat Kiai Fahim.

Sumber: BeritaSatu.com