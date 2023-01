Lelah, Jacinda Ardern Tiba-tiba Mengundurkan Diri sebagai PM Selandia Baru

Auckland, Beritasatu.com - Perdana menteri Selandia Baru Jacinda Ardern mendadak mengumumkan akan mengundurkan diri bulan depan. Alasannya adalah dia lelah dan tidak kuat lagi menjadi pemimpin atau "no longer has enough in the tank".

Sambil terisak, Ardern bercerita tentang bagaimana enam tahun yang "menantang" dalam pekerjaannya telah membuatnya tertekan.

Dia akan mundur sebagai pemimpin Partai Buruh selambat-lambatnya 7 Februari. Setelah itu, akan ada pemungutan suara dalam beberapa hari mendatang untuk menentukan penggantinya. Selandia Baru akan mengadakan pemilihan umum pada 14 Oktober.

Ardern, yang baru berusia 42 tahun, mengatakan, selama liburan musim panas, dia telah meluangkan waktu untuk mempertimbangkan matang-matang akan masa depannya.

"Saya berharap bahwa saya akan menemukan apa yang saya butuhkan untuk melanjutkan kepemimpinan selama periode itu tetapi, sayangnya, saya belum menemukannya, dan saya akan merugikan Selandia Baru jika melanjutkan kepemimpinan," katanya kepada wartawan, Kamis (19/1/2023).

Sumber: BBC