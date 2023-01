AgnezMo Dukung Dua Siswa Atlet Dance Sport

Jakarta, Beritasatu.com - AgnezMo turut angkat suara soal video dua siswa SMPN 1 Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang dirundung karena berdansa di lapangan sekolah. AgnezMo menyayangkan segelintir masyarakat yang merespons negatif prestasi siswa SMPN 1 Ciawi.

Menurut AgnezMo, apa yang dilakukan warganet kepada kedua siswa ini sangat buruk dan menjatuhkan mental pelajar yang dalam proses berkarya. Meski demikian, sebagai publik figur AgnezMo berpesan agar pesan-pesan negatif tersebut dapat dijadikan motivasi untuk terus berprestasi.

"Kalau menurut saya kritikan itu seperti batu bata yang dilemparkan satu orang buat kita, lalu kita tangkap dan kita pakai untuk jadi fondasi yang memperkuat itu sajadah satu lagi yang perlu mereka ingat adalah masa depan mereka sukses atau tidak itu tidak bergantung pada apa yang orang lain omong mereka bisa atau mereka tidak bisa so just do you do you the better everyday jangan pikir orang lain," katanya.

Adapun dalam unggahan video yang viral di media sosial berisikan Keysha Aditia dan Devina Anindita yang sedang memeragakan dansa. Perlu diketahui, kedua siswa yang dirundung warganet itu ternyata adalah atlet dance sport wakil Kabupaten Bogor di ajang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2022.

Video dua atlet dance sport ini menuai cibiran karena dinilai merusak budaya bangsa. Selain itu, SMPN 1 Ciawi juga terkena imbas, karena dianggap membiarkan generasi muda muslim dipengaruhi dengan budaya asing. Perundungan terlihat dalam berbagai postingan di Facebook, Instagram, TikTok, hingga Twitter.

Sebelumnya, Agnez Mo telah melayangkan surat terbuka di kolom komentar unggahan klarifikasi SMPN 1 Ciawi Bogor pada 9 Januari 2023. Dalam tulisannya tersebut, Agnez Mo mengingatkan sekolah kedua siswa tersebut untuk jangan pernah minta maaf ke publik karena sebuah prestasi.

Sumber: BeritaSatu.com