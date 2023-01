6 Tewas Termasuk 3 Anak Akibat Tersayat Benang Layangan di Festival India

Gujarat, Beritasatu.com – Sebanyak enam orang, tiga di antaranya anak-anak tewas setelah leher mereka terluka sayat benang layangan selama festival layang-layang tahunan di India.

Pada festival layang-layang ini, ratusan orang berbondong-bondong ke teras dan atap rumah untuk membentangkan layang-layang mereka ke langit pada festival Uttarayan di negara bagian Gujarat, India barat selama akhir pekan.

Para korban dilaporkan mati kehabisan darah ketika benang layangan setajam silet terjerat di leher mereka, kata para pejabat kepada Press Trust of India (PTI). Sedikitnya 176 orang lainnya luka-luka karena terpotong dan jatuh.

Beberapa peserta diketahui melapisi benang layangan mereka dengan bubuk kaca untuk mengiris tali lawannya saat mengadu layangan di udara. Meski praktik tersebut telah dilarang sejak 2016.

Seorang gadis berusia dua tahun dilaporkan meninggal setelah benang layang-layang mengenai lehernya saat mengendarai skuter bersama ayahnya, PTI mengutip seorang pejabat dari kantor polisi Bortalav mengatakan.

Gadis yang hanya dikenal sebagai Kirti itu dikabarkan meninggal saat dirawat di rumah sakit pada Minggu.

Gadis lain, berusia tiga tahun, sedang berjalan pulang dengan ibunya di kota Visnagar pada hari Sabtu ketika sebuah benang layangan melukai lehernya. Dia dibawa ke rumah sakit tetapi dinyatakan meninggal pada saat kedatangan, kata seorang pejabat polisi Visnagar.

Rishabh Verma, seorang anak laki-laki berusia tujuh tahun yang mengendarai skuter bersama orang tuanya, juga terkena tali di Rajkot, kata seorang pejabat dari kantor polisi Bendungan Aji.

Menurut polisi, insiden serupa dilaporkan terjadi di distrik Vadodara, Kutch, dan Gandhinagar, di mana tiga pria tewas dalam keadaan serupa.

Nikunj Sharma, juru kampanye People for the Ethical Treatment of Animals (Peta) India, sebelumnya mengatakan kepada Guardian penggunaan manja, benang nilon yang digunakan untuk menerbangkan layang-layang sebagai pengganti kapas, bisa membuat luka parah. "Tidak seperti benang dari kapas, ini tidak dapat terurai secara hayati, tidak mudah putus dan terus menyebabkan cedera berbulan-bulan setelah festival," kata Sharma.

Di Ahmedabad, kota terbesar di Gujarat, departemen kepolisian memperingatkan agar tidak menggunakan layang-layang berlapis di festival tersebut.

“Jangan gunakan manja Tiongkok yang mematikan untuk menerbangkan layang-layang,” katanya .

Polisi mengimbau para peserta untuk berhati-hati saat menerbangkan layang-layang selama festival, mengatakan "kesenangan sesaat" memotong layang-layang lain bisa mengorbankan nyawa seseorang.

Namun, Jayesh Shinde, seorang aktivis yang menentang penggunaan manja, mengatakan pemerintah telah gagal menegakkan larangan tersebut dan harus memberi kompensasi kepada para korban atas perawatan mereka.

“Warga seharusnya tidak harus membayar untuk sikap lesu dari mesin pemerintah. ...

Sumber: The Guardian