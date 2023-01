Harga Jengkol Melonjak, Lebih Mahal dari Harga Ayam

Jakarta, Beritasatu.com - Harga jengkol di Pasar Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati dan Pasar Cibubur, Kecamatan Ciracas Jakarta Timur melonjak hingga Rp 70 ribu per kilogram.

Maya, pedagang jengkol di Pasar Kramat Jati, mengatakan harga jengkol yang sebelumnya berkisar Rp 40 ribu per kilogram naik ke Rp 70 ribu sejak awal tahun 2023. Saat ini bahkan lebih mahal dari ayam, karena ayam broiler per ekor di Pasar Kramat Jati Rp 40 ribu. "Naik Rp 30 ribu per kilonya. Jadi sekarang yang beli sepi karena mahal, paling ada yang beli ya seperempat. Omzet menurun jauh," kata Maya di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (20/1/2023).

Kenaikan harga jengkol di Pasar Kramat Jati ini diduga akibat cuaca buruk dalam beberapa waktu terakhir, sehingga mengakibatkan hasil petani di daerah penghasil minim.

"Banyak pelanggan yang komplen kok sekarang mahal banget. Ya mau bagaimana lagi, karena dari sananya (petani dan distributor) sudah mahal. Kalau kita jual murah kita rugi," ujar Maya.

