Libur Imlek 2023, Lalu Lintas di Lembang Bandung Padat

Bandung Barat, Beritasatu.com - Arus lalu lintas di kawasan Lembang, Bandung Barat terpantau padat kendaraan, Sabtu (21/1/2023) sore. Kepadatan lalu lintas di Lembang didominasi kendaraan wisatawan, terutama dari luar kota Bandung yang ingin menghabiskan libur Imlek 2023.

Kepadatan kendaraan wisatawan di Lembang salah satunya terjadi di sekitar simpang Beatrik dan Floating Market Lembang.

Simpang Beatrik merupakan persimpangan yang mempertemukan kendaraan dari arah Bandung menuju Lembang dengan kendaraan dari arah Padalarang menuju Lembang.

Untuk mengurai kepadatan kendaraan, Satuan Lalu lintas Polres Cimahi telah memberlikan rekayasa lalu lintas. Sejak pagi hari hingga sore, polisi memberlakukan enam kali one way.

Sebanyak empat kali one way diterapkan dari arah Bandung menuju Lembang, dan dua kali one way dari arah Lembang menuju Kota Bandung. Polres Cimahi memprediksi puncak arus kendaraan libur long weekend Imlek 2023 ini akan terjadi pada Sabtu (21/1/2023) malam nanti.

