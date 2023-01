Menkes Sebut Stok Vaksin Covid-19 Masih 9 Juta Dosis

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, stok vaksin Covid-19 di Indonesia saat ini lebih dari 9 juta dosis.

Masih tingginya stok vaksin tersebut akibat laju vaksinasi Covid-19 yang menurun drastis. Pada Januari 2023, rata-rata vaksinasi Covid-19 hanya sekitar 27.000-an dosis per hari.

"Jumlah tersebut, jauh lebih rendah dibanding rata-rata pada Desember 2022 yang mencapai 61.000-an dosis per hari," kata Menkes Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Selasa (24/1/2023).

Menurut Menkes, dalam 14 hari terakhir, rata-rata suntikan vaksin Covid-19 adalah dosis 1 sebanyak 2.090 suntikan per hari, dosis 2 sebanyak 4.357 suntikan per hari, booster 1 sebanyak 24. 682 suntikan per hari, dan booster 2 sebanyak 3.847 suntikan per hari.

"Vaksinasi Covid-19 memang menurun drastis, sekarang rata-ratanya di bulan Januari 27.000-an. Itu sebabnya stok vaksin kita masih ada 9 jutaan,” kata Menkes.

Penurunan laju vaksinasi Covid-19 ini, menurut Menkes Budi mengkhawatirkan, apalagi banyak kalangan lanjut usia atau lansia yang masuk rumah sakit.

"Kita yang agak khawatir kalangan lansia. Karena sekarang yang masuk rumah sakit dan meninggal walaupun sedikit, itu lebih banyak lansia dengan komorbid. Kita baru lihat bahwa banyak lansia yang meninggal ternyata belum divaksin," ungkap Menkes.

Menkes mengakui, kesadaran untuk melakukan vaksinasi Covid-19 dari kalangan lansia memang ...

Sumber: BeritaSatu.com