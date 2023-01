Jokowi Puji Keberhasilan Sumedang dalam Mencegah Stunting

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memuji keberhasilan pencegahan stunting di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Hal ini disampaikan Jokowi saat sambutan di Rapat Kerja Nasional Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023 di Gedung BKKBN, Rabu (24/1/2023).

Jokowi menyampaikan, program pencegahan stunting di Kabupaten Sumedang telah termonitor dengan jelas melalui aplikasi. Jokowi pun berharap program seperti ini bisa dilakukan secara nasional.

Advertisement

"Ini kalau jumlah (kasus stunting) yang ada semuanya bisa dimiliki by name by address-nya lebih mudah sekali untuk menyelesaikan karena sasarannya jelas siapa, monitornya jelas harus diberi apa. Karena yang saya lihat di Sumedang, aplikasi platform bisa memonitor per individu, kebutuhannya apa bisa dicek semuanya lewat platform yang dimiliki. Jadi mestinya kita harus secepatnya secara nasional memiliki itu, sehingga tembakannya jelas, sasarannya jadi jelas," tegas Jokowi.

BACA JUGA

Bangun Keluarga Berkualitas, Jokowi Ingatkan Bahaya Stunting

Adapun Jokowi juga mengimbau agar memaksimalkan peran sarana kesehatan seperti puskesmas dan posyandu dalam pencegahan stunting. Namun, ia mengakui sarana tersebut tidak tersebar merata di Indonesia.

"Jumlah balita di negara kita bukan jumlah kecil 21,8 juta, tetapi kita ingat kita punya posyandu 300.000 posyandu. Puskesmas 10.200 puskesmas. Jadi sebetulnya infrastruktur lembaga yang kita miliki kalau digerakkan betul dan bisa bergerak dengan baik mudah menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Jadi hanya problemnya puskesmas tidak tersebar merata. Ada satu kecamatan 7 (puskesmas), satu kecamatan dua, ada satu kecamatan kurang dari 1," imbuh Jokowi.

BACA JUGA

Prevalensi Stunting di Indonesia Turun Jadi 21,6%

Jokowi juga mengingatkan bahaya stunting pada anak demi membangun keluarga yang berkualitas. Ia menyampaikan, stunting berdampak pada rendahnya kemampuan anak untuk belajar, keterbelakangan mental, dan munculnya penyakit-penyakit kronis pada anak.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com