Biaya Haji Naik, Komnas Haji Soroti Hasil Investasi BPKH

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan kenaikan rerata Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1444 H/2023 M sebesar Rp 69.193.733,60. Jumlah ini adalah 70% dari usulan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang mencapai Rp 98.893.909,11.

Ketua Komisi Nasional Haji dan Umrah (Komnas Haji) Mustolih Siradj memberikan tanggapan soal alasan kenaikan biaya haji 2023.

Advertisement

Menurutnya, adanya kenaikan Bipih 2023 karena skema hasil investasi yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sangat kecil, yakni hanya Rp 60.000-Rp360.000 per tahun.

BACA JUGA

DPR Minta Pemerintah Evaluasi Ulang Kenaikan Biaya Haji

Mustolih menuturkan, secara perhitungan dengan dana setoran awal Rp 25 juta dengan bunga deposito senilai 5% untuk masa tunggu 15 tahun, seharusnya uang dilunasi jemaah haji tidak terlalu besar, namun pengelolaan dana haji dilakukan BPKH ini membuat hal tersebut tidak terwujud.

“Hitungan memang betul kalau hasil 5% (untuk 15 tahun masa tunggu) ketika berangkat tidak terlalu banyak pelunasannya. Rp 25 juta itu uang kursi untuk mendapat aturan. Tetapi apa yang terjadi, ini saya lihat data riil mereka yang mendaftar tahun 2017 saja, hanya diberikan bagi hasil sangat kecil,” kata Mustolih saat dihubungi Beritasatu.com, Rabu (25/1/2023).

BACA JUGA

Soal Kenaikan Biaya Haji, Kemenag Minta Jemaah Istithaah

Kendati demikian, ia mengakui memang ada hasil investasi yang dilakukan oleh BPKH, baik dari penempatan seperti deposito maupun investasi langsung, namun yang dibagi kepada jemaah haji tunggu jumlahnya seperti bumi dan matahari.

"Maksudnya jauh sekali, jumlahnya itu ada yang sesekali dapat Rp 60.000 per tahun, Rp 250.000 per tahun dan tertinggi adalah Rp 360.00 per tahun, sehingga praktis dari 2017-2022 Cuma mendapatkan imbal hasil Rp 1,3 juta,” ucapnya.

BACA JUGA

Akademisi UIN: Biaya Haji Rp 69 Juta Cegah Skema Ponzi

Kenyataan ini, lanjut Mustolih membuat hak dari jemaah haji tunggu terabaikan selama ini. Sementara fokus BPKH justru subsidi jemaah haji pada tahun berjalan. Padahal secara Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji menegaskan kehadiran lembaga BPKH agar bisa menginvestasikan atau mengelola keuangan haji.

“Bayangkan misalnya, tahun kemarin (2022) saja bisa puluhan juta untuk mensubsidi jemaah haji yang berangkat, tetapi jemaah haji tunggu hanya mendapat Rp 60.000 hingga Rp 360.000 per tahun. Ini saya sebut ketidakadilan,” paparnya.

Baca selanjutnya

Ia menuturkan pihaknya sudah sangat lama mendorong keadilan bagi jemaah haji ...

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com