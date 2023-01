Sandiaga Uno: Kaesang Pangarep Mau Masuk Gerindra Ya?

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno turut menanggapi informasi mengenai putra bungsu Presiden Joko Widodo yakni Kaesang Pangarep yang akan terjun ke dunia politik.

"Saya dengar (Kaesang) mau masuk Gerindra ya? He he he," canda Sandiaga Uno saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (25/1/23).

Sandiaga menyambut baik langkah Kaesang untuk terjun ke dunia politik. Menurutnya, generasi muda saat ini perlu andil untuk membangun negara.

"Sebetulnya yang kita harapkan anak muda karena populasi kita ini mayoritas kan generasi milenial dan generasi z dan politik ini juga jangan sampai kalangan muda ini apatis terhadap politik. Justru mereka harus mengambil peran," ucap Sandiaga.

Menparekraf itu, menyambut baik langkah Kaesang untuk terjun ke dunia politik. Sandiaga juga melihat sosok Kaesang sebagai pebisnis yang mapan. Selain itu, latar belakang keluarganya yang terjun ke dunia politik terlebih dahulu dapat menjadi contoh bagi Kaesang.

"Mas Kaesang bisnisnya juga sudah mapan, punya keluarga yang sekarang sangat aktif di politik. Jadi dia sangat mengerti dengan apa yang menjadi tanggung jawab, apa yang menjadi tugas dari seorang politisi ya. Tentunya menyambut baik ini bagian dari pengabdian," ujar Sandiaga.

Dari latar belakang Kaesang yang seorang pebisnis, Sandiaga yakin sosok Kaesang ...

