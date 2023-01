Vaksinasi Booster ke-2 Gratis, Epidemiolog: Susun Regulasi Kesehatan

Jakarta, Beritasatu.com - Epidemiolog Dicky Budiman meminta pemerintah menyusun regulasi kesehatan menyeluruh di masa transisi seperti saat ini. Selain itu, kata Dicky, terus memperkuat vaksinasi booster Covid-19 dosis kedua untuk meningkatkan imunitas pada masyarakat.

"Bicara negara, bicara good governance, bicara regulasi yang jelas. Ini PR besar, selain itu di masa transisi bicara bagaimana di dalam perubahan perilaku, sektor lain mulai menempatkan kesehatan sebagai investasi. Karena ternyata kalau kesehatan terganggu, maka sektor lain juga terganggu,” ujar Dicky kepada wartawan, Jumat (27/1/2023).

Advertisement

"Selain itu, tetap memperkuat imunitas dengan vaksinasi booster, dan menyiapkan vaksin yang bisa tersedia, diakses seluruh indonesia, dan terjangkau. Masa transisi ini harus disiapkan untuk itu,” imbuh Dicky.

BACA JUGA

Setelah Vaksinasi Booster Kedua, Ini Saran dari Pakar

Dengan sistem One Health for All, kata Dicky, maka aspek kesehatan dalam berbagai sektor harus dikedepankan. Lalu dengan adanya vaksin boosterke-2, masyarakat diminta untuk mendapatkannya, apalagi kelompok masyarakat berisiko tinggi karena bidang pekerjaan maupun komorbid.

Baca selanjutnya

“Mereka berisiko tinggi tidak bisa ditunda, pada kelompok berisiko tinggi, itu ...

hal 1 dari 3 halaman

Halaman: 123selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com