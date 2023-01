Top 5 News: Penipuan Undangan Digital hingga Mahasiswa UI Ditabrak

Jakarta, Beritasatu.com - Kabar soal modus penipuan undangan pernikahan digital di Whatsapp bisa menguras rekening korban menjadi berita terpopuler atau top news di Beritasatu.com, Sabtu (28/1/2023).

Hasil Indonesia Masters yang menciptakan all Indonesian finals, lolosnya Jonatan Christie ke final, minyak goreng bersubsidi Minyakkita langka di pasaran memicu harga minyak goreng melonjak, serta penilaian pengamat soal kasus mahasiswa UI yang ditabrak pensiunan polisi juga termasuk berita yang banyak menarik minat pembaca.

Advertisement

Berikut lima berita terpopuler atau top 5 news di Beritasatu.com, Sabtu (28/1/2023):

1. Modus Penipuan Undangan Pernikahan Digital di WA, Bisa Kuras Rekening Korban

Pengguna WhatsApp harus waspada akan munculnya penipuan-penipuan yang dilakukan dalam berbagai modus. Terbaru, dengan modus undangan pernikahan digital yang dikirim ke WhatsApp korban. Undangan yang dikirim tidak menampilkan rincian undangan, tetapi mengarahkan pengguna ke satu aplikasi dengan format APK.

Jika diinstal, aplikasi tersebut akan mencuri informasi pribadi pengguna sehingga besar memungkinkan bisa membobol rekening pribadi atau m-banking korban.

Merespons hal tersebut, Pengamat Keamanan Siber Alfons Tanujaya mengatakan undangan pernikahan digital yang dikirim penipu via WhatsApp sebenarnya mengandung APK dari luar Play Store yang jika diinstal, akan mencuri kredensial OTP dari perangkat korban.

2. Indonesia Masters 2023, Chico Ciptakan All Indonesian Final

Pebulutangkis Indonesia, Chico Aura Dwi Wardoyo akhirnya mampu menciptakan all Indonesian final pada turnamen Indonesia Masters 2023. Chico menang rubber set dari wakil Hong Kong, Ng Ka Long Angus dengan skor 19-20, 27-25, 22-20.

Susul menyusul poin terjadi pada gim pertama, namun Chico sempat unggul 11-10 atas Ng Ka Long. Kejar-kejaran poin terus terjadi, namun Chico gagal mengalahkan Ng Ka Long dengan skor 17-21.

Pada interval gim kedua, Chico tertinggal cukup jauh dari Ng Ka Long dengan poin 3-11. Chico kemudian secara perlahan mengumpulkan poin dan mengejar ketertinggalan hingga akhirnya mampu menyusul Ng Ka Long 20-19.

3. Tundukkan Shi Yu Qi, Jojo ke Final Indonesia Masters 2023

Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie melangkah ke final turnamen bulutangkis Daihatsu Indonesia Masters 2023. Di semifinal di Istora Senayan, Sabtu (28/1/2023), Jojo, sapaannya, menundukkan pemain Tiongkok Shi Yu Qi dengan skor 21-13, 15-21, 21-19.

Di final Indonesia Masters 2023, Jojo akan menghadapi wakil Indonesia lainnya, Chico Aura Dwi Wardoyo yang menundukkan Ng Ka Long Angus dari Hong Kong.

Di gim pertama semifinal Indonesia Masters 2023, Jojo menang mudah atas pemain Tiongkok tersebut. Namun, di gim kedua, Jojo justru tertinggal dalam pengumpulan poin.

Jojo sempat tertinggal 2-8, 3-9, 7-10, 7-11, 11-14, 14-18, 15-19, hingga akhirnya menyerah 15-21 di gim kedua Indonesia Masters 2023.

Di gim ketiga pun, Jojo terus tertinggal dalam perolehan poin. Dia sempat tertinggal 0-3, sebelum akhirnya memperkecil 1-3. Jojo memperkecil kedudukan 4-6.

4. Minyakita Langka di Pasaran, Harga Minyak Goreng Melonjak

Minyak goreng (migor) bersubsidi dengan merek Minyakita yang dirilis pemerintah beberapa waktu lalu kian langka di Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu (28/1/2023). Pedagang terpaksa menjual minyak goreng curah tanpa merk, demi memenuhi kebutuhan pasar minyak murah. Langkanya minyakita membuat harga minyak goreng kemasan melonjak.

Di Pasar Rebo Purwakarta, para pedagang sudah tidak lagi menjual minyak goreng murah dengan merk Minyakita. Pasalnya, sudah sepekan terakhir, tidak ada lagi pasokan Minyakita ke pasar.

Menurut salah seorang pedagang Susi (23) sebelum menghilang, harga Minyakita juga naik dari Rp 158.000 per karton (isi 12 liter) menjadi Rp 175.000 per karton. Kenaikan ini membuat pedagang tak bisa lagi menjual seseui harga eceran tertinggi (HET), Rp 14.000 per liter. “Sekarang tidak ada, susah barangnya, saya jual merek lain dengan harga Rp 18.000. Kelangkaan Minyakita tidak tahu, ya mungkin karena stoknya kosong saja, “ujarnya.

5. Mahasiswa UI Tewas Ditabrak, Pengamat: Penetapan Tersangka Jadi Modus Polisi

Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menilai penetapan mahasiswa UI yang tewas sebagai tersangka merupakan modus polisi untuk membebaskan penabrak. Sebelumnya, mahasiswa Universitas Indonesia (UI) Mohammad Hasya Athallah Saputera yang tewas diduga ditabrak oleh pensiunan polisi di Jagakarsa, Jakarta Selatan malah ditetapkan sebagai tersangka.

"Kalau tersangka penabrak bukan anggota polisi, motifnya cuma, dengan modus jual beli pasal untuk meringankan dakwaan, membebaskan, atau menghentikan perkara," kata Bambang kepada Beritasatu.com, Sabtu (28/1/2023).

"Itu sudah jamak dilakukan oleh unit laka atau gakkum lantas," sambungnya.

Menurut Bambang, seharusnya peran polisi dalam mengusut kasus yang menewaskan mahasiswa UI tersebut sampai pada tahap penyidikan.

"Dalam hal ahli waris korban tidak terima, biar pengadilan yang memutuskan," imbuhnya.

Tim Advokasi mahasiswa Universitas Indonesia (UI) Mohammad Hasya Athallah Saputra (18 tahun) yang tewas diduga ditabrak oleh pensiunan polisi di Jagakarsa, Jakarta Selatan membenarkan kalau korban telah ditetapkan sebagai tersangka.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com