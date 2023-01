Meresahkan Dosen, AI ChatGPT Lulus Ujian di Universitas AS

New York, Beritasatu.com - Kecerdasan buatan (artificial intelligence) ChatGPT ternyata mampu lulus ujian sarjana di universitas terkenal di AS.

Aplikasi chatbot dari OpenAI itu baru-baru ini lolos ujian di empat jurusan hukum di University of Minnesota dan Wharton School of Business di University of Pennsylvania.

Para profesor di University of Minnesota mengatakan ChatGPT mendapatkan nilai C+ dalam ujian yang terdiri dari 95 pilihan ganda dan 12 essay.

ChatGPT mendapatkan nilai B pada ujian kursus manajemen bisnis di Wharton School of Business. Christian Terwiesch, seorang profesor bisnis Wharton, mengatakan bahwa ChatGPT melakukan "pekerjaan luar biasa" dalam menjawab pertanyaan manajemen operasi dasar dan analisis proses, tetapi kesulitan dengan soal yang lebih rumit dan membuat "kesalahan mengejutkan" dengan matematika dasar.

“Kesalahan ini bisa sangat besar,” tulisnya.

Semakin banyak sekolah dan guru mengungkapkan kekhawatiran tentang dampak langsung ChatGPT terhadap siswa yang menggunakan AI untuk menyontek saat mengerjakan tugas. Pengajar harus memikirkan kembali tugas yang diberikan kepada siswa dan mahasiswa agar tidak dapat diselesaikan dengan ChatGPT, meskipun masih belum jelas seberapa luas penggunaan aplikasi ini di kalangan siswa dan seberapa berbahayanya bagi pembelajaran.

Sejak tersedia pada akhir November, ChatGPT telah digunakan untuk membuat esai, cerita, dan lirik lagu orisinal atas permintaan pengguna. ChatGPT mampu menyusun abstrak makalah penelitian. Beberapa CEO bahkan menggunakannya untuk menulis email atau melakukan pekerjaan akuntansi.

ChatGPT menggunakan data online yang masif untuk menghasilkan respons terhadap permintaan pengguna. Meskipun telah mendapatkan daya tarik di kalangan pengguna, ChatGPT juga menimbulkan beberapa kekhawatiran, termasuk tentang ketidakakuratan dan potensinya untuk menyebarkan misinformasi.

Sumber: CNN