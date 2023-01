Top 5 News: Jalan Ambles di Grobogan hingga Juventus Jelang Lawan Monza

Jakarta, Beritasatu.com - Kabar tentang jalur Semarang-Grobogan yang ambles sepanjang 25 meter menjadi berita terpopuler atau top news Beritasatu.com, Minggu (29/1/2023).

Pernyataan polisi soal video anak dikarungi di Bekasi, AI ChatGPT lulus ujian di universitas AS, perayaan Imlek nasional 2023 dihadiri Presiden Jokowi dan para pejabat, serta preview pertandingan Juventus lawan Monza menjadi berita yang paling banyak menarik minat pembaca.

Berikut lima berita terpopuler atau top 5 news di Beritasatu.com, Minggu (29/1/2023):

1. Jalur Semarang-Grobogan Ambles Sepanjang 25 Meter

Jalur utama yang menghubungkan antara Kabupaten Grobogan dengan Kota Semarang, Jawa Tengah, tepatnya di Desa Gubug, Grobogan, ambles. Amblesnya jalan provinsi tersebut cukup panjang, hingga sekitar 25 meter dengan kedalaman sekitar 30 sentimeter.

Sejumlah pengendara baik roda dua maupun roda empat harus berhati-hati saat melintas di jalan itu. Sejumlah rambu juga sudah disiapkan agar pengendara bisa mengurangi kecepatannya. Bahkan pengendara harus berjalan bergantian karena jalan yang ambles itu juga cukup lebar, yakni sekitar 1.5 meter.

Menurut warga, kondisi jalan yang ambles itu sudah terjadi cukup lama, namun hingga kini belum ada penanganan dari pemerintah. Saat kondisi arus lalu lintas cukup padat, maka jalur tersebut seringkali macet kedua arahnya.

2. Viral Video Anak Dikarungi di Bekasi, Polisi: Itu Hoax

Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes pol Hengki menegaskan bahwa video viral yang beredar di media sosial mengenai informasi anak dikarungi di wilayah Wisma Asri, Kota Bekasi adalah hoax.

"Itu berita hoax dan itu kejadian tahun 2020 dan itu bukan di wilayah kami, bukan di Wisma Asri," tegas Hengki, Minggu (29/1/2023).

Hengki menyatakan bahwa terkait video tersebut sudah dilakukan pengecekan oleh personel Polres Metro Bekasi.

Terkait berita hoax penculikan yang marak di media sosial, Hengki meminta agar masyarakat tetap meningkatkan kewaspadaan.

"Makanya, adanya isu penculikan masyarakat enggak usah gelisah, tetapi tetap meningkatkan kewaspadaannya. Misalnya yang punya anak sekolah, atau anak masih kecil, atau putra-putri yang memerlukan pengawasan ketat ya diawasi, jadi tetap waspada," tegas Hengki.

3. Meresahkan Dosen, AI ChatGPT Lulus Ujian di Universitas AS

Kecerdasan buatan (artificial intelligence) ChatGPT ternyata mampu lulus ujian sarjana di universitas terkenal di AS.

Aplikasi chatbot dari OpenAI itu baru-baru ini lolos ujian di empat jurusan hukum di University of Minnesota dan Wharton School of Business di University of Pennsylvania.

Para profesor di University of Minnesota mengatakan ChatGPT mendapatkan nilai C+ dalam ujian yang terdiri dari 95 pilihan ganda dan 12 essay.

ChatGPT mendapatkan nilai B pada ujian kursus manajemen bisnis di Wharton School of Business. Christian Terwiesch, seorang profesor bisnis Wharton, mengatakan bahwa ChatGPT melakukan "pekerjaan luar biasa" dalam menjawab pertanyaan manajemen operasi dasar dan analisis proses, tetapi kesulitan dengan soal yang lebih rumit dan membuat "kesalahan mengejutkan" dengan matematika dasar.

4. Perayaan Imlek Nasional 2023 Dihadiri Presiden dan Para Pejabat

Pemerintah bersama dengan Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) menggelar acara Imlek Nasional di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu (29/1/2023). Presiden Jokowi dan para pejabat negara juga turut menghadiri perayaan Hari Raya Imlek.

Pantauan Beritasatu.com, Presiden Jokowi tiba di acara sekitar pukul 15.45. Jokowi mengenakan kemeja batik berwarna coklat dengan nuansa dan corak khas Tionghoa.

Kedatangan Presiden Juga didampingi oleh Menteri BUMN, Erick Thohir yang mengenakan batik berwarna merah. Tak hanya itu, terlihat Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Heru terlihat menggenakan batik berwarna coklat kemerahan.

Ketua Umum Partai PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri terlihat turut menghadiri acara.

Kemudian, masyarakat umum juga turut hadir. Mereka terlihat mengenakan pakaian berwarna merah dan tidak sedikit yang turut menggenakan pakaian cheongsam dan changsan. Masyarakat bersatu padu memeriahkan dan merayakan perayaan Imlek 2023 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.

5. Jelang Lawan Monza, Kubu Juventus Dapat Angin Segar

Setelah ditimpa masalah sanksi pemotongan 15 poin yang membuat mereka terpuruk di posisi 11 klasemen, Juventus seolah mendapat angin segar dengan kembalinya pemain gelandang Paul Pogba dan striker Dusan Vlahovic ke lapangan.

Meski kemungkinan dipasang sebagai pemain cadangan, keduanya bisa menambah kekuatan Bianconeri saat menjamu klub peringkat 13 Monza pada pertandingan Liga Italia Serie A di Stadion Allianz, Turin, Sabtu (29/1/2023) malam ini.

Ini menjadi pertemuan kedua dalam sepekan, karena pada 20 Januari 2023 lalu, Juventus menang 2-1 atas Monza di babak 16 besar ajang Coppa Italia.

Para penggemar klub berjuluk Nyonya Tua, yang terbiasa dengan kesuksesan di masa lalu, mendapat pukulan pahit dari penalti poin FIGC (Federasi Sepak Bola Italia), yang membuat Juventus menempati posisi ke-11 yang tidak biasa di klasemen pada paruh musim.

