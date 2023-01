Dibeli Rp 8,9 Juta, Lukisan Pria Tua Telanjang Ini Terjual Rp 44 Miliar

New York, Beritasatu.com – Sebuah lukisan yang ditemukan di gudang pertanian dan dibeli dengan harga US$ 600 (sekitar Rp 8,9 juta) telah terjual dengan harga fantastis US$ 3 juta (sekitar Rp 44 miliar) di sebuah pelelangan.

Diketahui lukisan dari cat minyak yang menggambarkan seorang lelaki tua telanjang duduk di bangku ini ternyata karya pelukis Anthony van Dyck yang dibuat kemungkinan antara tahun 1615 hingga 1618, demikian keterangan rumah lelang Sotheby baru-baru ini.

Sotheby menyatakan, lukisan ini adalah salah satu dari dua lukisan yang menggunakan model hidup dibuat Anthony van Dyck. Satu lukisan lainnya kini berada di Museum Boijmans van Beuningen di Rotterdam, Belanda.

Diketahui, lukisan itu ditemukan pada akhir abad ke-20 di gudang pertanian di Kinderhook, New York.

"Orang yang menemukannya, Albert B. Roberts, adalah seorang kolektor barang-barang hilang yang bersemangat, menggambarkan koleksinya sebagai panti asuhan untuk karya seni yang hilang yang telah diabaikan,'" kata rumah lelang tersebut.

Roberts membeli lukisan terlantar itu hanya seharga US$ 600, menurut Sotheby. Namun tak lama kemudian, sejarawan seni Susan J. Barnes menerbitkan sebuah artikel di mana dia mengenali karya tersebut sebagai karya Anthony van Dyck yang "terpelihara dengan sangat baik".

Lukisan itu ditawarkan ke Sotheby, dan sebagian dari hasil akan disumbangkan ke Albert B. Roberts Foundation Inc, yang memberikan dukungan keuangan kepada seniman dan badan amal lainnya, menurut rumah lelang.

Sumber: CNN