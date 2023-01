3 Pengacara Tersangka Pencabulan Santriwati di Jember Mengundurkan Diri

Jember, Beritasatu.com - Sebagian tim pengacara tersangka dugaan kasus pencabulan oleh pimpinan pondok pesantren terhadap santriwati Muhammad Fahim (FM) kompak mengundurkan diri. pengacara FM, Andy C Saputra mendatangi Polres Jember untuk menyerahkan tanda bukti surat pengunduran kepada unit perlindungan perempuan anak (PPA) Polres Jember, Senin (30/1/2023).

"Hari ini kita menyampaikan kepada penyidik tentang surat pengunduran kami terhadap ustadz F-M. Kita pengunduran diri kemarin tanggal 28, tapi surat resminya kita sampaikan kepada penyidik hari ini," kata andy kepada wartawan.

Menurutnya kuasa hukum yang selama ini menjadi garda terdepan sebagai juru bicara. Alasan mundur dirinya tidak lagi dapat menjadi penasihat hukum FM, atas dasar pertimbangan yang cukup matang. Andy menyebut agar perjalanan proses hukum dalam membela FM berjalan dengan maksimal, di sisi lain Andy memasrahkan kepada tim yang baru.

Andy mengatakan "seperti yang kami sampaikan tempo hari, bahwasanya agar perkara ini dalam menjalankan pembelaan terhadap ustadz FM berjalan maksimal makanya kita mengundurkan diri agar dinahkodai oleh PH yang baru".

Selain Andy, rekan 1 tim lainnya yakni Didik Muzanni dan Alananto juga otomatis tidak lagi memiliki kewenangan atas perkara pimpinan Ponpes Al-Djaliel 2 itu. "3 orang kita 1 tim 3 orang (yang mengundurkan diri). Kedepannya, karna kita sudah bukan PH Ust FM beserta 5 santriwati dan ustadzah kita sudah tidak punya kompetensi untuk memberikan komentar ataupun memberikan perkembangan tentang perkara ini," imbuhnya.

Usai Andy menyerahkan surat pengundurannya itu langsung diterima oleh kanit PPA polres Jember yakni Iptu Dyah Vitasari. Tanpa banyak berkomentar Vita hanya menegaskan bahwa saat ini tidak ada lagi pemeriksaan hanya saja tinggal menunggu petunjuk dari pihak jaksa.

"Proses hukum tetap berjalan karena di samping 4 PH ini kan masih ada 2 yang selama ini masih belum dicabut kuasa hukumnya dari Abunawas Bondowoso Internasional.. pemeriksaan kan sudah selesai semua berkas perkara sudah tahap 1 ke Kejaksaan.. ga ada saksi tambahan yang diperiksa.. banyak saksi.. belum (p21) menunggu petunjuk kejaksaan masih dipelajari oleh kejaksaan," katanya.

Berdasarkan keterangan polisi sebelumnya, FM ditetapkan sebagai tersangka mencabuli empat korban di ruang studio di pondok pesantren yang diasuhnya. Setelah ditetapkan menjadi tersangka, FM ditahan di sel Polres Jember. Ia dijerat dengan pasal berlapis. “Dan atau Pasal 6 huruf c junto pasal 15 huruf b, huruf c, d, g, i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau Pasal 294 ayat 2 ke 1 KUHP,” kata Kepala Kepolisian Resor Jember Ajun Komisaris Besar Hery Purnomo saat konferensi pers Jum at lalu 20/01/23 lalu.

Sumber: BeritaSatu.com