Bank Jago Syariah Luncurkan Produk Deposito Berbasis Aplikasi

Caption :(kiri-kanan) Head of Sharia Business Development & Product Solution Bank Jago Agung Lesmana, Financial Planner Rista Zwestika Reni, Head of Sharia Business Bank Jago Waasi B. Sumintardja di acara peluncuran Deposito Jago Syariah, di Jakarta, Kamis, 2 Februari 2023. (Foto: Beritasatu.com)