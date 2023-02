Menkes Sebut Kanker Jadi Penyakit Pembunuh Nomor Tiga di Indonesia

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menghadiri acara penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara RS Dharmais dan The University of Texas MD Anderson Cancer Center di Rumah Sakit Kanker RS Dharmais, Jakarta, Jumat (3/2/2023). (Foto: Beritasatu.com)