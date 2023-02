Kanker Salah Satu Penyakit Tertinggi Bebani BPJS Kesehatan

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit yang paling tinggi bebani Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Budi menuturkan, posisi pertama ditempati biaya paling tinggi untuk perawatan penyakit jantung. Kemudian stroke dan kanker menempati posisi ketiga.

Advertisement

“Jadi kanker termasuk yang tertinggi sekitar Rp 2-3 triliunan dibandingkan jantung Rp 9-10 triliun,” kata Budi pada acara penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara RS Dharmais dan The University of Texas MD Anderson Cancer Center di Rumah Sakit Kanker RS Dharmais, Jakarta, Jumat (3/2/2023).

BACA JUGA

Menkes Sebut Kanker Jadi Penyakit Pembunuh Nomor Tiga di Indonesia

Budi menuturkan, biaya yang ditanggung BPJS Kesehatan untuk penyakit jantung mencapai sekitar Rp 9-10 triliun. Sementara penyakit kanker sekitar Rp 2-4 triliun.

Baca selanjutnya

Selanjutnya, Budi menuturkan kanker juga merupakan penyakit pembunuh nomor tiga di ...

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com