Menkes Sebut 13% Masyarakat Indonesia Terkena Diabetes

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengakui penyakit diabetes di Tanah Air mengalami peningkatan. Hal ini berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 2023 terdapat 13% atau 35 juta dari 270 masyarakat Indonesia yang terkena diabetes.

“Diabetes di Indonesia data terakhir aku lihat 13 persen, 13 persen dari 270 juta itu 35 juta orang loh. Kalau ini enggak di-treat, dia paling dekatnya itu cuci darah,” kata Budi usai acara penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara RS Dharmais dan The University of Texas MD Anderson Cancer Center di Rumah Sakit Kanker RS Dharmais, Jakarta, Jumat (3/2/2023).

“Bayangkan kalau kita cuci darah tuh mesti 3-4 hari di rumah sakit. Di sana 4-5 jam enggak bisa ngapa-ngapain kan kasihan kualitas hidupnya,” sambung Budi.

Sumber: BeritaSatu.com