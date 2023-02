Menkes Ingatkan Diabetes Adalah Ibu dari Segala Penyakit

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengingatkan masyarakat akan bahaya diabetes. Pasalnya, diabetes merupakan ibu dari segala penyakit, sehingga dapat memicu penyakit katastropik lain seperti jantung, strok, dan gagal ginjal, bila tidak diobati secara tepat.

Hal ini disampaikan Budi merespons data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyebut penyakit diabetes militus meningkat drastis hingga 70 % sejak tahun 2010. Bahkan terdapat 13 kota hingga tahun 2023 tercatat 1.645 anak terkena diabetes.

“Diabetes di Indonesia itu memang naik tinggi, diabetes itu kan mother of all diseases (ibu dari segala penyakit). Jadi kalau terus-terusan ada dan enggak di-treat, itu bisa strok, bisa jadi ginjal, bisa jadi jantung,” kata Budi usai acara pada acara penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara RS Dharmais dan The University of Texas MD Anderson Cancer Center di Rumah Sakit Kanker RS Dharmais, Jakarta, Jumat (3/2/2023).

