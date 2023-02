Angka Diabetes di Indonesia Meningkat, Ini Saran Menkes Budi

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengakui bahwa angka diabetes di Tanah Air meningkat, bahkan Kementerian Kesehatan mencatat 13% atau 35 juta dari 270 juta masyarakat Indonesia terkena diabetes.

Guna mengantisipasi agar tidak terkena diabetes, Budi menyarankan agar masyarakat rutin melakukan pengecekan gula darah serta menjaga pola makan serta rutin olahraga.

“Jadi jangan banyak-banyak makan manis-manis, yang kedua gerak bisa jalan, bisa lari, naik sepeda 30 menit sehari, 5 hari dalam seminggu, diukur HbA1C-nya (hemoglobin),” kata Budi usai acara penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara RS Dharmais dan The University of Texas MD Anderson Cancer Center di Rumah Sakit Kanker RS Dharmais, Jakarta, Jumat (3/2/2023).

Jika sudah terdeteksi menderita diabetes, Budi menyarankan agar penderita diabetes rutin minum obat dari pemerintah. Obat tersebut dapat diperoleh secara gratis di puskesmas terdekat melalui klaim BPJS Kesehatan.

Dikatakan Budi, penderita diabetes yang rutin minum obat dan melakukan kontrol tentu akan bertahan hidup hingga usia 70-80 tahun.

Untuk itu, Budi menuturkan penting bagi masyarakat untuk diedukasi dan dididik, sehingga bisa identifikasi dirinya masing-masing termasuk terkena diabetes atau bukan. Dalam hal ini, masyarakat dapat melakukan pengecekan atau pemeriksaan hemoglobin A1c (HbA1c) secara rutin.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengukur rerata jumlah sel darah merah atau hemoglobin yang berikatan dengan gula darah selama 3 bulan terakhir.

Adapun gula darah disebut normal jika HbA1c di bawah 5,7 persen, dinyatakan prediabetes jika jumlah HbA1c antara 5,7–6,4 persen, dan diabetes jika jumlah HbA1c mencapai 6,5 persen atau lebih.

Sumber: BeritaSatu.com