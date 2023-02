Menkes Targetkan Akhir Tahun Stunting Turun hingga 17%

Jakarta, Beritasatu.com – Guna mewujudkan target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tahun 2024, angka stunting turun hingga 14%, maka Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan nahwa Kementerian Kesehatan menargetkan angka stunting turun hingga 17% pada akhir tahun 2023.

“Sekarang sudah turun ke 21,6%. Kita ngejar akhir tahun 2023 kalau bisa turun 17%. Insyaallah 2024 bisa 14%. Jadi kita lakukan (mengukur stunting) setahun sekali,” kata Budi usai acara penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara RS Dharmais dan The University of Texas MD Anderson Cancer Center di Rumah Sakit Kanker RS Dharmais, Jakarta, Jumat (3/2/2023).

Budi menuturkan, untuk menurunkan angka stunting ini, pihaknya fokus pada dua hal, yaitu pada gizi ibu hamil dan bayi usia 6-24 bulan.

Ia menjelaskan agar ibu hamil tidak kekurangan gizi yang menyebabkan anemia, maka pemerintah menyediakan tablet tambah darah dan edukasi agar ibu hamil mengkonsumsi makan sehat yang cukup.

Sumber: BeritaSatu.com