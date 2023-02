Jokowi Bakal Kirim Jenderal Jadi Utusan Khusus ke Myanmar, Kemlu Enggan Beri Bocoran

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia belum memutuskan kunjungan utusan khusus ASEAN ke Myanmar. Kementerian Luar Negeri RI menyebut pihaknya belum dapat memastikan nama jenderal tinggi yang akan diutus untuk berdialog dengan para pemimpin Junta Myanmar, setelah sebelumnya wacana tersebut dilontarkan oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu (1/2/2023).

Staf Khusus Menteri Luar Negeri Bidang Diplomasi Kawasan, I Gede Ngurah Swajaya, meminta publik sabar menunggu pengumuman nama jenderal yang akan diutus untuk membantu penyelesaian isu di Myanmar. Ngurah memastikan nama utusan akan diumumkan setelah rancangan tim utusan khusus difinalisasi.

“Terkait nama stay tuned saja. When the time comes, we will announce,” ujar Ngurah dalam sesi tanya jawab hasil pertemuan AMM di Sekretariat ASEAN, Jakarta pada Sabtu pagi (4/2/2023).

Tim utusan khusus Myanmar tersebut akan diketuai oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ketika ditanya apakah Menlu RI mempunyai rencana untuk mengunjungi Myanmar dalam waktu dekat, Ngurah menyebut jadwal kunjungan Menlu RI ke Myanmar bukanlah yang utama, melainkan bagaimana Indonesia sebagai ketua ASEAN 2023 terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk merancang tim utusan khusus sebagai implementasi lima poin kesepakatan untuk penyelesaian isu Myanmar.

“Indonesia sebagai ketua membentuk office of special envoy and this is supported by all ASEAN member. Mereka serahkan sepenuhnya ke Indonesia,” tegas Ngurah.

Implementasi lima poin kesepakatan penyelasaian isu Myanmar menjadi salah satu isu utama yang dibahas dalam pertemuan ASEAN Foreign Ministers’ Meeting dan ASEAN Coordinating Council, yang digelar di Sekretariat ASEAN, Jakarta pada 3-4 Februari 2023. Dalam pertemuan besar pertama di bawah keketuaan Indonesia tersebut, menteri luar negeri negara-negara anggota ASEAN sepakat untuk memperkuat pendekatan yang akan diambil untuk membantu penyelesaian isu di Myanmar.

“Sebagai ketua, Indonesia telah mengajukan dan merundingkan rencana implementasi dari lima-poin kesepakatan tersebut. Dukungan penuh diterima oleh negara-negara anggota ASEAN untuk menjalankan rencana ini,” ungkap Retno dalam pernyataan pers hasil pertemuan AMM pada Sabtu pagi (4/2/2023).

